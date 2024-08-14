Unterhaltung

Last One Laughing: Amazon nennt Cast für neues LOL-Special

Amazon ist so zufrieden mit Last One Laughing, dass es letztes Jahr erstmals ein Special zu Weihnachten gab. Und weil das so gut funktionierte, gibt es in diesem Jahr erneut ein Special, welches Amazon schon zum Start ins neue Jahr bestätigte.

Statt Weihnachten gibt es die kürzere LOL-Ausgabe in diesem Jahr an Halloween und heute wurde der komplette Cast bestätigt: Bill & Tom Kaulitz, Mirja Boes & Torsten Sträter, Palina Rojinski & Olaf Schubert sowie Annette Frier & Sasha.

Warum habe ich die Teilnehmer in Paaren genannt? Weil es wieder Teams gibt, da unterscheidet sich das Special von der normalen Ausgabe. Es gibt auch nur drei Halloween-Sonderepisoden, die laut Amazon im Oktober bei Prime Video landen.

Staffel 6 von Last One Laughing wurde bisher noch nicht von Amazon bestätigt, wird aber mit Sicherheit kommen. Ich tippe, wie bei Staffel 5, auf das Frühjahr. Und damit der Abstand größer ist, kommt das Special in diesem Jahr an Halloween.

Nintendo Switch 2: Entwickler dämpfen Erwartung für neue Konsole

Nintendo wollte die Switch 2 angeblich schon Ende 2024 auf den Markt bringen, aber mittlerweile wissen wir, dass das nicht…

14. August 2024 | Jetzt lesen →

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Bill & Tom Kaulitz, Mirja Boes & Torsten Sträter, Palina Rojinski & Olaf Schubert sowie Annette Frier & Sasha.

    Wow, was für interessante Typen. LOL :-)

    Antworten
  2. Sonja B. 👋
    sagt am

    Schade, nach 5 Staffeln bin ich raus. Kaulitz Brüder, echt jetzt. Diese Klum Anhängsel sind weder lustig noch irgendwie im Bereich Comedy angesiedelt. Schon die Tatsache, dass deren „Serie“ auf Netflix um eine zweite Staffel erweitert wird…traurig. Da dürfen wir uns aber nicht wundern, wie sich die Gesellschaft intellektuell immer weiter zurück entwickelt.

    Antworten
    1. VorDereigenenTürekehren 👋
      sagt am zu Sonja B. ⇡

      Sie bildet sich höchstens zurück, weil es so intolerante Menschen wie sie gibt.
      Sie glauben aber nicht, indem sie sich abfällig im Netz über andere Menschen äußern,
      dass unsere Welt dadurch besser wird, oder? Frage mich immer wieder, was Menschen
      wie sie erlebt haben müssen, dass sie so geworden sind.

      Antworten
  3. max 🔱
    sagt am

    Dies wird wohl die erste Staffel sein die ich auslasse. Schon wieder Torsten Sträter, Mirja Boes und Olaf Schubert dabei. Außerdem Tom und Bill Kaulitz die eigentlich nichts mit Comedy zu tun haben.

    Antworten
  4. Mike ☀️
    sagt am

    Die Kaulitz-Brüder? Wieso müssen die neuerdings überall auftauchen? Ich war froh dass man die eine Zeitlang nicht sehen musste…

    Antworten

