Last One Laughing: Amazon nennt Cast für neues LOL-Special

Amazon ist so zufrieden mit Last One Laughing, dass es letztes Jahr erstmals ein Special zu Weihnachten gab. Und weil das so gut funktionierte, gibt es in diesem Jahr erneut ein Special, welches Amazon schon zum Start ins neue Jahr bestätigte.

Statt Weihnachten gibt es die kürzere LOL-Ausgabe in diesem Jahr an Halloween und heute wurde der komplette Cast bestätigt: Bill & Tom Kaulitz, Mirja Boes & Torsten Sträter, Palina Rojinski & Olaf Schubert sowie Annette Frier & Sasha.

Warum habe ich die Teilnehmer in Paaren genannt? Weil es wieder Teams gibt, da unterscheidet sich das Special von der normalen Ausgabe. Es gibt auch nur drei Halloween-Sonderepisoden, die laut Amazon im Oktober bei Prime Video landen.

Staffel 6 von Last One Laughing wurde bisher noch nicht von Amazon bestätigt, wird aber mit Sicherheit kommen. Ich tippe, wie bei Staffel 5, auf das Frühjahr. Und damit der Abstand größer ist, kommt das Special in diesem Jahr an Halloween.

