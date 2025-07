Android 15 Beta 2 für das Nothing Phone 2 und Nothing Phone 2a veröffentlicht

Nachdem Google mit der Veröffentlichung der dritten Beta nach eigenen Angaben die Phase der „Plattformstabilität“ erreicht hat und das große Android-Update höchstwahrscheinlich bereits im August kommen wird, zieht nun auch Nothing, die ebenfalls ein Beta-Testprogramm für das Nothing Phone 2 und Nothing Phone 2a gestartet hatten, nach und veröffentlicht die Beta 2 für testfreudige Anwender.

Android 15 Beta 2 ist da: Tester gesucht

Nach wie vor gilt: Die Beta 2 ist in einer sehr frühen Version, eine Installation für den täglichen Gebrauch wird nicht empfohlen. Die Liste der bekannten Fehler ist recht lang, die Release Notes können hier eingesehen werden. Eine ausführliche Anleitung zum Herunterladen und Installieren der Betaversion auf dem Nothing Phone 2 und Nothing Phone 2a ist auf der offiziellen Website von Nothing bereitgestellt.

Im Zuge der finalen Version von Android 15 wird Nothing höchstwahrscheinlich auch Nothing OS 3.0 zeigen, wovon es vor einigen Wochen einen ersten Vorgeschmack gab.

Ich rechne Ende 2024 mit der Veröffentlichung von Nothing OS 3.0 auf Basis von Android 15 – das Update wird für das Nothing Phone 1, Nothing Phone 2 und Nothing Phone 2a erscheinen.

