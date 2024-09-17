Android 15 bringt wohl eine wichtige Neuerung mit
Google hat Android 15 abgeschlossen, aber wir müssen noch bis Oktober auf das Update warten, selbst bei der Pixel-Reihe. Es könnte sein, dass Android 15 dann noch eine wichtige Neuerung mitbringt, die das Android-Ökosystem stärken soll.
Wie Mishaal Rahman herausgefunden hat, gibt es Hinweise, dass mit Android 15 endlich die Benachrichtigungen synchronisiert werden. Hat man also mehrere Geräte mit einer aktuellen Android-Version, dann werden diese bald abgeglichen.
Heißt? Angenommen eine App pusht euch eine Benachrichtigung auf dem Pixel-Tablet und ihr lest sie, dann verschwindet sie auf dem Pixel-Smartphone. Wobei die Funktion vermutlich für alle Android-Geräte und nicht nur die Pixel-Reihe kommt.
Fehler melden4 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
20 Jahre klarmobil: Mehr Datenvolumen und kein Anschlusspreis – nur noch bis Ende September
in Tarife | Update
in Tarife | Update
So wie ich es verstanden habe, ist für das Feature dann auch ein Android-15-Gerät notwendig. Schade, dass es nicht komplett über die Google-Play-Services umgesetzt werden kann, daher wird es vermutlich sehr lange dauern, bis das Feature auch wirklich in der breiten Masse angekommen ist.
Und das es nervig ist, dass jedes einzelne Gerät dieselben Benachrichtigungen raushaut, auch wenn man diese schon teils vor Tagen gelesen hat, wenn man Tablet oder Zweit-Phone mal in die Hand nimmt, steht außer Frage….
Ne, das ist GUT, dass es nicht über die Services ausgerollt wird. Schonmal an AOSP gedacht?
Endlich. Ich hoffen, es funktioniert genauso reibungslos wie unter iOS. Verstehe nicht, warum das nicht schon längst umgesetzt wurde.
Ja, das wäre bitte für das gesamte Ökosystem hilfreich. Aktuell ärgert mich, dass meine Chromebox z. B. immer 27 ungelesene Nachrichten in Messages meldet, wenn ich es doch mal wieder hochfahre. Und die 7 Benachrichtigungen zu Antworten auf YouTube dürfen natürlich auch nicht fehlen. Es wäre schön, wenn das verbessert wird.