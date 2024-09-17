Android 15 bringt wohl eine wichtige Neuerung mit

Google hat Android 15 abgeschlossen, aber wir müssen noch bis Oktober auf das Update warten, selbst bei der Pixel-Reihe. Es könnte sein, dass Android 15 dann noch eine wichtige Neuerung mitbringt, die das Android-Ökosystem stärken soll.

Wie Mishaal Rahman herausgefunden hat, gibt es Hinweise, dass mit Android 15 endlich die Benachrichtigungen synchronisiert werden. Hat man also mehrere Geräte mit einer aktuellen Android-Version, dann werden diese bald abgeglichen.

Heißt? Angenommen eine App pusht euch eine Benachrichtigung auf dem Pixel-Tablet und ihr lest sie, dann verschwindet sie auf dem Pixel-Smartphone. Wobei die Funktion vermutlich für alle Android-Geräte und nicht nur die Pixel-Reihe kommt.