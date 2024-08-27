Firmware und OS

Android 15: Schlecht Nachricht für das große Update von Google

Google veröffentlichte schon vor über einem Monat die letzte Beta für Android 15 und verkauft mittlerweile die Pixel 9-Reihe, da kann man also durchaus mal fragen, wo denn das große Update bleibt? Nun, das wird vermutlich noch länger dauern.

Zum einen musste Google seit dem mehrmals nachbessern, aber das bedeutet leider weiterhin nicht, dass das Update auf Android 15 zeitnah kommt. Es ist noch nicht fertig, daher wurde die Pixel 9-Reihe sogar noch mit Android 14 ausgeliefert.

Android 15 kommt erst im Oktober

Der sehr gut informierte Mishaal Rahman hat jetzt sogar gehört, dass Android 15 erst Mitte Oktober als finale Version verteilt werden soll. Wann genau? Das ist noch nicht ganz klar, aber im September werden wir das Android-Update nicht sehen.

Google hat aktuelle Android-Updates zwar schon im Oktober verteilt, aber sie sind eher für August oder September eingeplant. Warum dauert es so lange? Google kämpft laut Quelle noch mit der Stabilität des Updates bei den Pixel-Smartphones.

Nachtrag: Google hat mittlerweile Oktober als Zeitraum bestätigt. Man ging nicht genauer darauf ein und nannte nur den Monat, wir müssen also noch abwarten.

  1. max 🔱
    sagt am

    Für mich kommt es nicht auf 1 oder 2 Monate an. Dann warte ich lieber und habe ein fertiges Projekt.

    Antworten

