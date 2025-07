Android 15 kommt: Datum für das große Update von Google

Bisher gab es die neue Pixel-Reihe von Google immer mit der neuen Android-Version, aber in diesem Jahr kam die Hardware deutlich früher und man lieferte sie mit der aktuellen Software aus. Android 15 war noch nicht zum Marktstart fertig.

Android 15 erscheint nächste Woche

Doch das große Android-Update kommt bald, denn eine sehr zuverlässige Quelle nannte uns vor ein paar Tagen das Datum. Android 15 wird am 15. Oktober verteilt und ich gehe davon aus, dass das Update gegen 18 oder 19 Uhr online geht.

Den Anfang wird natürlich die Pixel-Reihe machen, bei anderen Herstellern wird man sich gedulden müssen. Selbst Samsung, die sonst sehr schnell bei Android-Updates sind, haben schon bestätigt, dass Android 15 erst 2025 erscheint.

Android 16 soll 2025 früher kommen

In diesem Jahr ist also ein bisschen der Wurm drin, dabei ist Android 15 auf den ersten Blick recht unspektakulär. Doch es könnte sein, dass Google die Strategie ab 2025 ändert, denn Android 16 soll nächstes Jahr schon früher verteilt werden.

Also, die Pixel-Nutzer unter euch können sich am Wochenende mit Backups und Co. auf Android 15 vorbereiten, wir werden euch natürlich hier informieren, wenn das Update am Dienstag (voraussichtlich) online geht. Bei den anderen Marken wird man vermutlich nicht mehr 2024 versorgt, maximal mit einer Beta-Version.

