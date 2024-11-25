Android 16: Google Gemini bekommt Kontrolle über eure Apps

Google baut den Funktionsumfang von Gemini mit jedem Update und jeder neuen Version immer weiter aus und integriert die KI auch immer tiefer in das OS. Und mit Android 16, was sich jetzt in der Testphase befindet, geht man einen Schritt weiter.

Bei Android Authority hat man entsprechende Hinweise gefunden, dass Google den App-Entwicklern passende Schnittstellen zur Verfügung stellen möchte, mit denen Gemini direkt die Android-Apps kontrollieren und Funktionen übernehmen könnte.

Eine App für Essensbestellungen könnte also zum Beispiel eine API von Google in die App implementieren, mit der Gemini das Angebot für Essen anzeigen und direkt bestellen kann. Es gibt schon Erweiterungen, mit denen sowas in dieser Art bei Gemini möglich ist, aber die Idee wäre, dass man das direkt in Android implementiert.

Die Beschreibung von Google ist laut Quelle noch sehr vage und wir befinden uns in der Developer Preview von Android 16, die Beta kommt erst 2025. Außerdem sind für nächstes Jahr zwei Android-Updates vorgesehen, eins kommt erst Ende 2025.