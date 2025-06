Android Automotive: Google optimiert mit Version 15 viele Dinge

Android Automotive gehört mittlerweile zum jährlichen Update-Zyklus dazu, denn das OS hat sich bei vielen Marken wie Polestar, Volvo, Porsche und Co. etabliert. In diesem Jahr steht Version 15 an, die Google bisher allerdings nicht groß bewirbt.

Das könnte daran liegen, dass einige Marken auf Google im Auto verzichten, da man Android Automotive auch ohne Google nutzen kann und es Google seit 2022 lieber als „Autos mit Google“ vermarktet. Und man sollte es nicht mit Android Auto verwechseln, das ist die Oberfläche, die nur auf den Android-Smartphones läuft.

Android Automotive 15 macht sich bereit

Was erwartet euch in Zukunft, wenn ihr euch für ein Auto mit der nativen Version von Android entscheidet? Google hat in Android Automotive 15 unter anderem die Option für Bluetooth-Headsets integriert, es gibt Support für UWB (Ultrabreitband) und man scheint ein Dock für App-Favoriten (unten zu sehen) zu implementieren.

Der Fokus liegt allerdings noch auf der Optimierung und neuen Möglichkeiten für Fahrzeughersteller, wir befinden uns bei Android Automotive noch nicht an einem Punkt, an dem das OS „ausgereizt“ ist und nur noch Kleinigkeiten kommen. Da sieht man im Changelog von Google, dass weiterhin Kern-Funktionen dazustoßen.

Die Update-Politik bei Android Automotive ist nicht ganz so transparent, wir wissen also nicht, welche Fahrzeuge das Update bekommen, ob sie alle Neuerungen von Version 15 mitbringen und was die Marken selbst ergänzen. Viele Marken sind auch jetzt noch bei Version 12 oder Version 13, das geht bei Autos alles etwas langsamer.

-->