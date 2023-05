Angriff auf das Tesla Model 3: BYD Seal kommt als günstigere Version

BYD will mit dem Seal ganz klar das Tesla Model 3 angreifen und wird das neue Elektroauto auch noch in diesem Jahr in Deutschland auf den Markt bringen. Doch in China herrscht mittlerweile ein echter Preiskampf und daher hat die Marke mit einer neuen Version reagiert, die gegen das Basismodell von Tesla antreten wird.

Es gibt etwas weniger Reichweite und einen Heckantrieb und startet bei 25.000 Euro in China, also grob umgerechnet. Damit unterbietet BYD sogar das Model 3 von Tesla, was in den letzten Wochen preislich sehr attraktiv wurde. Wir haben bereits berichtet, dass es einen harten Preiskampf bei Elektroautos in China gibt.

Bisher ist dieser noch nicht so wirklich in Europa angekommen und auch die Marken aus China hoffen, dass sie das hier vermeiden können. Mal schauen, ob die neue „Champion Edition“ des BYD Seal auch zu uns kommt. Doch vorher ist eine ganz andere Frage zu klären, denn wir haben noch gar keinen Preis für Europa.

Der BYD Seal wurde zwar bestätigt und soll auch im zweiten Halbjahr ausgeliefert werden, aber man kann ihn noch nicht bestellen und BYD nannte keine Preise. Ich vermute, dass BYD da auch flexibel reagieren wird und den Markt beobachtet. Die letzte Ankündigung hat aber gezeigt, dass die Preise hier nicht so aggressiv sind.

