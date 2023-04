Angriff auf den VW ID.3: Der neue Zeekr X ist sehr spannend

Zeekr ist eine neue Marke von Geely, die einige von Smart, Volvo oder Polestar kennen und die immer mehr Marken ins Leben ruft. In China ist man bereits mit ersten Modellen vertreten und im Winter möchte Zeekr auch in Europa angreifen.

Neben teuren Highend-Modellen finde ich dabei vor allem den Zeekr X spannend, der ein Pendant für den neuen VW ID.3 und das kompakte Elektroauto von Tesla ist. In China gab es diese Woche neue Details und auch eine erste Preisvorstellung.

Umgerechnet sprechen wir über ca. 25.000 Euro, aber wir alle wissen mittlerweile, dass die Preisangaben in China kein guter Anhaltspunkt sind. Bei uns dürften das am Ende locker 40.000 Euro werden, was aber dennoch sehr spannend wäre.

Mit dem Zeekr X will die Marke nämlich viele Premium-Funktionen bieten, die man sonst von noch teureren Modellen kennt. Doch wie sieht es mit den Eckdaten aus?

Bis zu 560 km Reichweite nach CLTC-Wert, ein neuer Wert in China, der deutlich genauer als die alte NEDC-Angabe ist. Die Top-Version mit zwei Elektromotoren kommt auf ordentliche 315 kW, was fast 430 PS für einen Kompaktwagen wären.

In China werden die ersten Auslieferungen im Sommer starten, man peilt direkt über 40.000 Einheiten in diesem Jahr an. Der Zeekr X soll auch global starten, aber mehr wissen wir auch nicht. Das wird also eher ein Thema für 2024 oder sogar 2025.

Geely kann gute Elektroautos bauen, das wissen wir. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie lange man wirklich braucht, bis das Elektroauto bei uns landet und was es am Ende wirklich kosten wird. Ein Modell, was ich definitiv im Auge behalten werde.

