Apple AirPods 4 dürften nächsten Monat kommen

Apple Airpods 3 Innen

Apple soll neue AirPods für 2024 geplant haben, das haben wir schon häufiger von unterschiedlichen Quellen gehört, und auch Mark Gurman berichtet im Newsletter für Bloomberg, dass die neue Generation des Kopfhörers noch voll im Plan liegt.

Wir könnten die AirPods 4 also auf dem Apple Event im September sehen, auf dem das neue iPhone und die neue Watch gezeigt werden. Gut möglich, dass uns Apple auch noch eine Neuauflage der AirPods Max mit einem USB C-Anschluss zeigt.

Apple AirPods 4 in zwei Versionen geplant

Bei den Apple AirPods 4 steht eine größere Änderung in diesem Jahr an, denn es gibt ein frisches Design und erstmals zwei Versionen, eine mit und eine ohne ANC. Mit diesem Schritt nimmt Apple die AirPods 2 und AirPods 3 aus dem Sortiment.

Einen Silikonaufsatz gibt es wohl nicht, dieser bleibt exklusiv für das Pro-Modell, daher bin ich auf das ANC gespannt. Und ein neues Case mit USB C gibt es dieses Jahr natürlich auch, daher bekamen die 3er kein Upgrade beim Case spendiert.

Die Apple AirPods 3 haben mittlerweile ein paar Jahre auf dem Buckel, sie wurden im Herbst 2021 vorgestellt, Apple wartete drei Jahre mit einem Upgrade. Und Apple verkauft bis heute die AirPods 2, diese kamen im Frühjahr 2019 auf den Markt.

