Apple AirPods Max 2 kommen: Upgrade fällt doch größer aus

Apple plant neue AirPods Max für 2024, das ist bekannt und es ist ein notwendiger Schritt, da man auch hier so langsam auf USB C umstellen muss. Bisher stand aber oft im Raum, dass sich abgesehen vom neuen Anschluss gar nicht viel ändern wird.

Doch laut Mark Gurman von Bloomberg werden wir heute die Apple AirPods Max 2 sehen und diese gibt es in neuen Farben, mit USB C, mit besserem ANC, adaptivem Audio und sie sollen mit den neuen AirPods 4 (wohl am 20. September) kommen.

Mal schauen, ob es einfach nur die Technik der AirPods Pro 2 gibt oder ob Apple mehr mit dem teuren Flaggschiff geplant hat. Mit der ersten Generation führte man neue Technik ein, jetzt wird es so, als ob Apple hier nur die alte Technik nachreicht.