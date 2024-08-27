Apple AirPods Pro 3 sollen besseres ANC mitbringen

Apple wird uns in ein paar Tagen vermutlich die AirPods 4 zeigen, die erstmals den Schritt zu ANC gehen. Das Pro-Modell steht wohl erst 2025 an und bisher gibt es noch gar nicht so viele Details. Ein frischer Leak macht aber gerade die Runde.

Wie man hört, sollen die Apple AirPods Pro 3 auf „digitales ANC“ setzen und „sehr viel besseres ANC“ bieten. Mehr Details nennt die Quelle nicht. Die AirPods Pro 2.5 wurden vor einem Jahr vorgestellt, so schnell wird Version 3 vermutlich nicht zu uns kommen, ich hätte bei den aktuellen Gerüchten erst Ende 2025 damit gerechnet.