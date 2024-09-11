Apple bereitet iOS 17.7 als neues Update vor

Apple wird uns am Montag mit iOS 18 versorgen, aber es gab diese Woche noch ein Update, denn man verteilte den Release Candidate von iOS 17.7. Viele von euch sind sicher mit iOS 17.6 unterwegs und werden diese Version von iOS nicht mehr sehen.

Neuerungen gibt es mit iOS 17.7 nicht mehr, dieses Update optimiert nur noch das Erlebnis von iOS 17 und bringt Sicherheitsupdates mit. Da alle iPhone mit iOS 17 auch iOS 18 bekommen, ist iOS 17.7 also für die, die (noch) nicht wechseln wollen.

Apple dürfe iOS 17 in den kommenden Monaten weiter pflegen, das tat man bisher auch mit älteren iOS-Versionen, irgendwann hört das dann aber auf. Dann gibt es nur noch wirklich kritische Sicherheitslücken, die von Apple geschlossen werden.