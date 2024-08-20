Firmware und OS

Apple iOS 17.6.1 wird als neue Version verteilt

Apple Ios 17 Homescreen Header

Eigentlich deutete sich diese Woche ein Update auf iOS 17.6.2 an und wir hatten auch schon die neue Build-Nummer (21G101,) dank Gerüchten. Doch Apple hat sich für einen anderen Weg entschieden, denn iOS 17.6.1 wird erneut verteilt.

Nicht für alle Nutzer, aber iOS 17.6.1 enthielt einige Fehler, die man beseitigt hat und daher wird das Update vom 7. August einigen iPhone (und iPad-Nutzern in Form von iPadOS 17.6.1) neu angeboten. Schaut also gerne mal nach, ob ihr dabei seid.

Details nennt Apple keine, aber es scheint bei einigen iPhones noch Probleme mit der alten Version gegeben zu haben, die man beseitigt hat. Es dürften aber eher kleine Fehler gewesen sein, wenn sich Apple gegen iOS 17.6.2 entschieden hat.

Ach, und tvOS 17.6.1 und watchOS 10.6.1 fehlten beim letzten Update bekanntlich, da scheint Apple auch noch ein paar Fehler vor dem großen Update im September gefunden zu haben, parallel zur neuen Version von iOS 17.6.1 wurde auch hier mit einem Update nachgebessert. Schaut also direkt mal nach, das Update sollte da sein.

