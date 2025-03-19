Apple darf ein iPhone ohne USB herausbringen
Diese Woche machte eine Meldung die Runde, dass das kommende iPhone 17 Air eigentlich mal ohne USB C geplant war, aber weiterhin mit einem Anschluss auf der Unterseite kommt. Apple soll Bedenken haben, dass die EU das sonst verbietet.
Dem ist aber nicht so, wie auch wir angemerkt haben, ohne USB ist auch okay, das hat die EU gegenüber 9TO5Mac bestätigt. USB C ist nur vorgeschrieben, wenn es einen ähnlichen Port gibt, bei einem kabellosen Standard ist das aber nicht der Fall.
Bisher gibt es beim kabellosen Laden übrigens noch keinen Standard in der EU, das ist der nächste Schritt nach USB C. Doch es deutet sich Qi an, eine andere Option gibt es sowieso nicht, und das iPhone unterstützt Qi, das ist also auch geregelt.
Ich glaube allerdings, dass es noch zu früh für ein Smartphone ohne USB ist, auch wenn viele Dinge mittlerweile kabellos stattfinden. Doch ich bin gespannt, ob Apple diesen Schritt langfristig wagt, immerhin scheint man aktiv darüber nachzudenken.
Apple will doch seit Jahren ein komplett anschlussloses Telefon auf den Markt schmeißen.
Wenn das Gerät wirklich ohne Anschluss kommt, dann wird das wohl für die nächsten Generationen das „neue beste Feature das Apple je hatte“ werden.
Und Massen müssen sich neues (original) Zubehör kaufen, da Apple nur seine eigene Ladelösung unterstützt…
Der letzte Satz von dir ist kompletter Blödsinn, sorry.
Apple setzt auf Qi (zumindest bei den Handys). Und hier gibt es genügend Lösungen von Drittanbietern. Zum reinen Laden des Handys muss nicht auf Apple Zubehör zurückgegriffen werden.
