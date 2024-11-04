Apple Vision ohne Pro: Das Problem der Brille

Apple plant eine neue Vision Pro, diese soll entweder Ende 2025 oder Anfang 2026 auf den Markt kommen und den Apple M5 mitbringen. Obwohl die aktuelle Vision Pro nur einen M2-Chip besitzt, wird Apple hier auf den M3 und M4 verzichten.

Apple Vision kommt wohl erst 2027

Doch die Hardware ist nicht das Problem der Vision Pro, es ist der Preis. Daher ist eine günstigere Version in Planung, bei der es unterschiedliche Aussagen gibt. Es ist relativ sicher, dass eine Vision ohne Pro kommt, allerdings gibt es zwei Fragen.

Wann? Vor ein paar Tagen hieß es, dass Apple sich bereits auf 2025 vorbereitet, aber Ming-Chi Kuo spricht davon, dass eine Apple Vision nicht vor 2027 kommt. Die Hardware ist dabei aber nicht zwingend das Problem, es ist eher die zweite Frage.

Apple Vision hat bisher keine Vision

Wozu? Mark Gurman hat im Sommer bereits erwähnt, dass im Vision-Team eine klare Strategie fehlt. Der Vision fehlt eine Vision, anders als beim iPhone, iPad oder einer Apple Watch. Was macht man mit dieser technisch tollen Brille überhaupt?

Bei den anderen Produkten hat sich das sehr schnell herauskristallisiert und Apple konnte den Fokus bei den anderen Generationen auf die Highlights legen. Bei der Apple Vision Pro fehlt das, daher soll sogar die Produktion in diesem Jahr enden.

Ich glaube nicht, dass es ausreicht, wenn man aus der Apple Vision Pro für 4.000 Euro eine Apple Vision für 2.000 Euro oder 2.500 Euro macht. Die Brille benötigt ein Feature, welches die Menschen haben und auch wirklich im Alltag nutzen wollen.

Nur wenige begeben sich gerne in eine virtuelle Realität, ich arbeite deutlich lieber mit meinem Umfeld im Blick, ich schaue Filme lieber mit der Familie, nur Spiele sind als VR-Version spannend, aber die Apple Vision ist kein gutes Gaming-Headset.

Apple hat deutlich mehr in die Vision und visionOS investiert, das darf also kein HomePod werden, die Erwartungen sind sicher größer. Doch es reicht nicht, einfach nur den Preis zu senken, die Apple Vision benötigt mehr, sie benötigt eine Vision.