Apple: Die Lage rund um Siri ist ein Chaos

Als normaler Nutzer dürfte man spätestens ab jetzt den Überblick verloren haben, wenn es um den Stand von Siri bei der Apple Intelligence geht. Auf der Webseite spricht Apple noch vom „Beginn einer neuen Ära für Siri“, aber diese ist nicht da.

Siri sieht jetzt seit iOS 18.4 besser aus, aber die Basis bleibt unverändert. Apple hat einige der geplanten Funktionen auf 2026 verschoben, die wirklich gute Version von Siri soll aber erst 2027 kommen. Für Verwirrung sorgte jetzt ein NYT-Beitrag.

Dort wird behauptet, dass Apple die „überarbeitete Version von Siri nicht eingestellt hat“, was aber so auch nie im Raum stand. Man spricht von einer besseren Version von Siri, die im Herbst kommen soll und nennt auch ein Beispiel für eine Funktion.

Das Unternehmen plant, im Herbst einen virtuellen Assistenten auf den Markt zu bringen, der in der Lage ist, Dinge wie das Bearbeiten und Senden eines Fotos an einen Freund auf Anfrage zu erledigen, so drei Personen, die mit den Plänen vertraut sind.