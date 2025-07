Der Apple HomePod bleibt weiterhin „dumm“

Zugegeben, die Überschrift ist ein bisschen übertrieben, aber Siri ist jetzt nicht der beste Dienst, wenn es um KI geht. Das weiß auch Apple, daher hat man vor ein paar Wochen die Apple Intelligence angekündigt, die im Herbst als Beta starten wird.

Der große Nachteil: Es benötigt einen Apple A17 Pro (geht also nur mit dem iPhone 15 Pro) oder einen M-Chip (in den iPads und Macs). Die Apple Vision Pro nennt man bei Apple nicht, aber laut Mark Gurman wird die VR-Brille die neue KI bekommen.

Apple HomePod ohne eine neue KI

Doch was ist mit den Produkten, die sich für perfekt dafür anbieten, die smarten Speaker von Apple? Was ist mit den HomePods? Die gehen laut Quelle leer aus. Es wird also keine Apple Intelligence für den HomePod und HomePod mini kommen.

Gut, bei der Hardware haben sich das einige gedacht, immerhin gibt es nur einen S7-Chip im HomePod, den man so von der Apple Watch Series 7 kennt. Das ist weit von der Power der M-Chips entfernt. Wie wird Apple das aber langfristig lösen?

Apple Intelligence für wenige Produkte

Werden Produkte wie die HomePods oder auch eine Apple Watch einfach keine Apple Intelligence bekommen? Oder hat man einen passenden Chip in Entwicklung, der kompakt genug ist? Aber 8 GB RAM (Minimum für AI) in einer Apple Watch?

Schauen wir mal, was mit der Apple Watch Series 10 ansteht und ob die Apple Intelligence da eine Rolle spielt. Ein neuer HomePod soll auch geplant sein, aber wird man den neuen Speaker wirklich mit einem Apple M1 und 8 GB RAM versehen?

