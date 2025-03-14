Apple in der Krise: Intern ist von „peinlich“ die Rede

Die Apple Intelligence sollte der große KI-Auftakt für Apple werden, doch man hat vor einem Jahr zu viele Dinge versprochen, die man nicht halten kann. Und dabei wirbt Apple seit Monaten aktiv damit. Jetzt hagelt es auch intern heftige Kritik.

Robby Walker, der Siri bei Apple betreut, hat die Lage als „hässlich und peinlich“ laut Bloomberg bezeichnet. Das Team macht jetzt eine „schlechte Phase“ durch und es weiß noch nicht einmal, wann die verschobenen KI-Funktionen kommen.

Es gäbe andere Prioritäten bei Apple, daher sprach man auch direkt von 2026 und nicht mehr 2025. Konkrete Pläne für Entlassungen, auch im Management, gibt es im Moment noch nicht bei Apple, so die Quelle, das kann sich aber bald ändern.

Öffentlich äußert sich Apple nicht zu diesem Thema, dabei sorgte vor allem ein Blogeintrag von einem sonst sehr loyalen Apple-Blogger für viel Aufsehen diese Woche. Die Krise ist da, jetzt wird es sehr spannend, wie Tim Cook damit umgeht.