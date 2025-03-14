News

Apple in der Krise: Intern ist von „peinlich“ die Rede

Apple Oktober Event 2023 Header Logo

Die Apple Intelligence sollte der große KI-Auftakt für Apple werden, doch man hat vor einem Jahr zu viele Dinge versprochen, die man nicht halten kann. Und dabei wirbt Apple seit Monaten aktiv damit. Jetzt hagelt es auch intern heftige Kritik.

Robby Walker, der Siri bei Apple betreut, hat die Lage als „hässlich und peinlich“ laut Bloomberg bezeichnet. Das Team macht jetzt eine „schlechte Phase“ durch und es weiß noch nicht einmal, wann die verschobenen KI-Funktionen kommen.

Es gäbe andere Prioritäten bei Apple, daher sprach man auch direkt von 2026 und nicht mehr 2025. Konkrete Pläne für Entlassungen, auch im Management, gibt es im Moment noch nicht bei Apple, so die Quelle, das kann sich aber bald ändern.

Öffentlich äußert sich Apple nicht zu diesem Thema, dabei sorgte vor allem ein Blogeintrag von einem sonst sehr loyalen Apple-Blogger für viel Aufsehen diese Woche. Die Krise ist da, jetzt wird es sehr spannend, wie Tim Cook damit umgeht.

  1. Tom 🍀
    sagt am

    Jedes andere Unternehmen auf der Welt wäre froh über so eine „Krise“. Mit Verlaub, jetzt verzögern sich halt KI-Features (die sowieso niemand tatsächlich braucht, sondern vor allem Spielerei sind). Ich behaupte mal, die Umsatzzahlen widersprechen der Klassifizierung als Krise deutlich.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Tom ⇡

      Das wird sich zeigen, so massiv wie Apple selbst damit wirbt, scheint es sehr wichtig zu sein. Und als das iPhone vorgestellt wurde, hatte Nokia auch kurz davor Rekordquartale und ca. 70 Prozent Marktanteil. Der Ist-Zustand ist selten ein guter Indikator.

      Antworten
      1. Kurt 🔅
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        hatte Nokia auch so ein finanzielles Polster?

        Antworten
        1. Volker ☀️
          sagt am zu Kurt ⇡

          tatsächlich ja, Nokia ist nach wie vor Milliarden-schwer.

          Antworten
    2. Marc-Oliver Schmidt 🌟
      sagt am zu Tom ⇡

      Also ich nutze viele Funktionen produktiv. Soetwas wie Gemoji oder Apple Playground sind aber natürlich eher nette Gimmicks, zumal sie noch eingeschränkter sind als das Pixel Studio.

      Antworten
  2. Peter 🍀
    sagt am

    Es ist auch peinlich. Ich dachte kurzzeitig Apple hat die Fortschritte einfach gut geheim gehalten, am Ende laufen sie nur hinterher und bieten unfertige Software zu überteuerten Preisen. Da bleibt mir wohl das 13 Pro noch eine Weile erhalten, die wenigen Änderungen zur 16er-Reihe sind das Geld nicht wert.

    Antworten
    1. JonP 🌀
      sagt am zu Peter ⇡

      Werde auch noch bei meinem 13 Pro bleiben. Bis die Apple AI mal einen Vorteil bringen wird, werden wohl noch Jahre ins Land ziehen.

      Antworten
      1. Newt 🎖
        sagt am zu JonP ⇡

        Das kann noch bis 2030 dauern. Alle KI Modelle sind so fehleranfällig und die Funktionen sind für 90% der Nutzer nur Spielereien.

        Antworten
  3. Gerrit ☀️
    sagt am

    Da muss Tim Cook jetzt mal zeigen was er kann. Bisher hatte er ja keine wirklich schwierige Zeiten.
    Wenn die in China keine iPhones mehr verkaufen weil da keine KI drin ist, dann werden wohl Entlassungen in oberster Ebene anstehen.

    Antworten
    1. Marc-Oliver Schmidt 🌟
      sagt am zu Gerrit ⇡

      Womöglich verkaufen sie auch zusätzlich bald in China keine Handyshop mehr, da die USA und China sich im Handelskrieg befinden.

      Antworten

