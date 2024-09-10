Vorerst keine Apple Intelligence für Deutschland

Das mit der EU und der Apple Intelligence ist noch so eine ungeklärte Frage, aber die KI von Apple war natürlich ein Teil der Keynote und spielte eine große Rolle. Es gab auch neue Details, wie die Ankündigung, dass es im Oktober offiziell losgeht.

Mit iOS 18.1 startet die Apple Intelligence in ihrer ersten Version, aber wir wissen ja bereits, dass mit iOS 18.2 weitere Funktionen dazukommen. Vermutlich wird es den vollen Funktionsumfang der Apple Intelligence erst mit iOS 18.4 ab 2025 geben.

Apple Intelligence kann kein Deutsch

Und was ist mit Deutschland? Nun, es ist kompliziert. Laut Apple gibt es die Apple Intelligence ab Oktober nur als Beta und nur auf Englisch. Ändert man jedoch die Systemsprache, dann kann man sie nutzen. Nächstes Jahr gibt es mehr Sprachen.

Ab 2025 kommen Chinesisch, Japanisch, Französisch und Spanisch dazu. Und was ist mit Deutsch? Keine Angabe. Es wäre durchaus möglich, dass Deutschland noch im Laufe des Jahres folgt, aber im ersten Halbjahr würde ich nicht damit rechnen.

Meine Vermutung ist, dass wir bereits die Details für iOS 19 kennen, bis die Apple Intelligence bei uns verfügbar sein wird, und dann blicken wir schon fast auf die iPhone 17-Reihe. Für die iPhone 16-Reihe ist das jedenfalls kein Verkaufsargument.

Man hat bei der Keynote allerdings gespürt, dass die Apple Intelligence eines sein soll und das wird sie sicher auch in den USA, aber eben nicht bei uns. Falls das ein Argument für ein Upgrade für euch gewesen wäre, dann wartet hier lieber mal ab.