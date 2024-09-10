Dienste

Vorerst keine Apple Intelligence für Deutschland

Das mit der EU und der Apple Intelligence ist noch so eine ungeklärte Frage, aber die KI von Apple war natürlich ein Teil der Keynote und spielte eine große Rolle. Es gab auch neue Details, wie die Ankündigung, dass es im Oktober offiziell losgeht.

Mit iOS 18.1 startet die Apple Intelligence in ihrer ersten Version, aber wir wissen ja bereits, dass mit iOS 18.2 weitere Funktionen dazukommen. Vermutlich wird es den vollen Funktionsumfang der Apple Intelligence erst mit iOS 18.4 ab 2025 geben.

Apple Intelligence kann kein Deutsch

Und was ist mit Deutschland? Nun, es ist kompliziert. Laut Apple gibt es die Apple Intelligence ab Oktober nur als Beta und nur auf Englisch. Ändert man jedoch die Systemsprache, dann kann man sie nutzen. Nächstes Jahr gibt es mehr Sprachen.

Ab 2025 kommen Chinesisch, Japanisch, Französisch und Spanisch dazu. Und was ist mit Deutsch? Keine Angabe. Es wäre durchaus möglich, dass Deutschland noch im Laufe des Jahres folgt, aber im ersten Halbjahr würde ich nicht damit rechnen.

Meine Vermutung ist, dass wir bereits die Details für iOS 19 kennen, bis die Apple Intelligence bei uns verfügbar sein wird, und dann blicken wir schon fast auf die iPhone 17-Reihe. Für die iPhone 16-Reihe ist das jedenfalls kein Verkaufsargument.

Man hat bei der Keynote allerdings gespürt, dass die Apple Intelligence eines sein soll und das wird sie sicher auch in den USA, aber eben nicht bei uns. Falls das ein Argument für ein Upgrade für euch gewesen wäre, dann wartet hier lieber mal ab.

  1. Benboogie 🌟
    sagt am

    Komische das andere Hersteller das hinbekommen….

    Keine Apple Intelligence, 60Hz Displays … aber hey Leute, kauft Apple, alles super in Cupertino

    Antworten
    1. Nico 🏅
      sagt am zu Benboogie ⇡

      Hauptsache Apple, egal ob die 5 Jahre hinterher hängen. Egal das die für mehr Geld wenigen bekomme. Hauptsache das Logo steht drauf. Das sind alle Fan=Fanatiker-boys.

      Antworten
  2. Timotime ☀️
    sagt am

    Das ist alles so bitter…für Apple und für Apple Nutzer.
    Vor 09/25 sehen wir hier in DE keine brauchbare KI von Apple.

    Antworten
  3. Olav Lange ☀️
    sagt am

    Ohne mich jetzt wirklich mit der Materie befasst zu haben klingt das für mich nach einem weiteren Versuch von Apple sich an der EU zu „rächen“
    Sollte es wirklich technische Gründe geben darf ich gerne korrigiert werden

    Antworten
  4. Max.Good ☀️
    sagt am

    „Ändert man jedoch die Systemsprache, dann kann man sie nutzen.“

    Sicher? Abseits der Sprachproblematik ist da ja auch noch das Problem mit der EU-Regulierung…

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Max.Good ⇡

      Finale Version abwarten, in der Beta ging es später auch.

      Antworten
      1. Felix 🔆
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Hoffentlich geht das auch in der finalen Version. Dann nutze ich das iPhone einfach auf englisch.

        Antworten
      2. Luc 👋
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Bisher nur mit amerikanischer Apple-ID, man muss folglich auf seine gebuchten Dienste wie iCloud, Apple Music usw. verzichten. Für das bisschen AI lohnt sich das wirklich nicht…

        Antworten
        1. Phil 🍀
          sagt am zu Luc ⇡

          Ja, das ist auch mein Problem. :(
          Und dass ich die Siri-Sprache ändern muss und dies dann (soweit ich es weiß) die Sprache auch auf den HomePods ändert. Das gefällt meiner Frau und den Kindern nicht.

          Antworten

