Apple Intelligence: Gemini-Integration für iOS soll weiterhin kommen

Im April startet die Apple Intelligence als halbwegs finale Version für alle Nutzer und eine Sache, auf die sich einige vielleicht freuen, ist eine Integration von ChatGPT. Es wird aber noch weitere KI-Dienste geben, in China hat Apple das schon bestätigt.

Global ist jedoch auch Gemini von Google für die Apple Intelligence vorgesehen und da hat Mark Gurman von Bloomberg behauptet, dass das weiterhin der Fall sei. Die Verhandlungen laufen allerdings noch und es gibt bisher keinen finalen Deal.

Mal schauen, ob dieser bis zur WWDC 2025 im Juni und Ankündigung von iOS 19 eingetütet wird, das könnte eine Ankündigung für später in diesem Jahr sein. Es ist unklar, ob neben ChatGPT und Gemini noch weitere KI-Dienste vorgesehen sind.