Apple iOS 17.6.1 ist da: Das Update enthält „wichtige Fehlerbehebungen“

Apple hat wie erwartet ein kleines Problem in iOS 17.6 entdeckt und es hat sich ja bereits angedeutet, jetzt ist es aber offiziell, denn ab sofort wird iOS 17.6.1 verteilt.

Für das iPad gibt es kein iPadOS 17.6.1 und die Apple Watch bekommt auch kein watchOS 10.6.1, aber es steht neben dem Update für das iPhone auch noch macOS 14.6.1 bereit. Apple empfiehlt, dass man diese beiden Updates zügig installiert.