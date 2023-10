Apple iOS 17 ist das Problem für Hitze bei einigen iPhones

Es gab in den letztem Wochen einige Meldungen, die über ein zu heißes iPhone 15 Pro (Max) berichteten. Apple schwieg bisher dazu, jetzt gab es aber ein Statement gegenüber Forbes und man verspricht eine Lösung.

Interessant ist, dass nicht das iPhone 15 Pro (Max) das Problem ist, nicht der neue Rahmen aus Titan und auch nicht der Apple A17 Pro, es ist iOS 17, so Apple. Und daher wird man das Problem mit einem Update fixen.

Spannende Details: Der Rahmen aus Titan sorgt laut Apple sogar für eine bessere Wärmeableitung, die Leistung des A17 Pro wird man nicht drosseln und es lag vor allem auch an fehlerhaften Apps wie Instagram und X.

Es gibt zwar schon eine Beta von iOS 17.1, aber ich glaube nicht, dass Apple bis Ende Oktober wartet, da werden wir sicher zeitnah iOS 17.0.3 sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Update nächste Woche erscheint.

Wir haben einige Bedingungen ermittelt, die dazu führen können, dass das iPhone wärmer als erwartet läuft. Das Gerät kann sich in den ersten Tagen nach dem Einrichten oder Wiederherstellen des Geräts aufgrund erhöhter Hintergrundaktivität wärmer anfühlen. Wir haben außerdem einen Fehler in iOS 17 gefunden, der einige Nutzer betrifft und mit einem Software-Update behoben wird. Ein weiteres Problem betrifft einige kürzlich vorgenommene Aktualisierungen von Drittanbieter-Apps, die zu einer Überlastung des Systems führen. Wir arbeiten mit den Entwicklern dieser Apps an Korrekturen, die gerade ausgerollt werden.