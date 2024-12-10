Apple iOS 18.2: Das Update bereitet noch Probleme

Firmware und OS

Apple veröffentlichte letzte Woche den Release Candidate von iOS 18.2, allerdings sehr spät, denn es wurde am Montag oder Dienstag damit gerechnet und es ging erst am Donnerstag los. Und eigentlich stand iOS 18.2 für den 9. Dezember an.

Doch am gestrigen Montag gab es kein iOS 18.2 als finale Version, denn es gibt noch Probleme mit dem Update und Apple musste nachbessern. Statt der finalen Version hat man den Release Candidate 2 verteilt, der jetzt in Ruhe getestet wird.

Apple iOS 18.2: Wann kommt das Update?

Es kommt nicht oft vor, aber es kann vorkommen, dass ein Release Candidate doch nicht kommt, weil man in letzter Minute ein paar Fehler findet. Dafür sind diese Versionen da. Apple hat aber nicht mitgeteilt, welche Probleme es noch gibt/gab.

Wann werden wir iOS 18.2 sehen? Das ist jetzt vollkommen unklar. Ich rechne zwar im Laufe der Woche damit, aber Apple wird sicherstellen, dass das große und sehr wichtige Update fehlerfrei läuft. Sobald es da ist, informieren wir euch natürlich.

