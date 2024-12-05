Apple iOS 18.2 kommt: Das große Update ist fertig

Seit Wochen deutet sich an, dass Apple am 9. Dezember ein großes Update für iOS geplant hat, und zwar iOS 18.2. In den USA kommen weitere Funktionen für die Apple Intelligence dazu, aber auch die neue Mail-App von iOS 18 ist endlich dabei.

In der EU wird iOS für neue Browser-Engines geöffnet und es gibt darüber hinaus noch weitere Veränderungen und Optimierungen. Heute hat Apple, ein bisschen später als vermutet, den Release Candidate von iOS 18.2 für iPhones veröffentlicht.

Das große Update ist also fertig und falls kein Fehler mehr gefunden wird, dann sehen wir diese Version vermutlich in genau einer Woche als finales Update. Und dazu gibt es natürlich noch iPadOS 18.2, watchOS 11.2 und weitere Apple-Updates.