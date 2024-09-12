Firmware und OS

Apple iOS 18 kommt: Das ist die PDF-Liste mit allen Neuerungen

Apple hat uns am Montag das Datum für iOS 18 genannt und das große Update kommt wie erwartet am 16. September. Falls ihr das Update am Montag einplant, dann könnte euch vielleicht interessieren, was denn in diesem Jahr alles neu ist.

Da gibt es mehrere Möglichkeiten, meine bevorzugte Art und Weise ist hier die Preview-Seite von Apple. Doch dort wirbt Apple nur mit den Highlights, die Liste ist bei einem Update oft deutlich länger und es gibt auch „langweilige“ Neuerungen.

Apple iOS 18: PDF mit 20 Seiten online

Falls ihr euch aber wirklich mal durch alle Neuerungen wühlen wollt, dann gibt es jetzt eine neue PDF-Datei, in der Apple alle Details zu iOS 18 nennt. Doch seid an dieser Stelle gewarnt, die Liste ist a) auf Englisch und b) sind das stolze 20 Seiten.

Und noch ein Hinweis, denn die Apple Intelligence spielt darin eine große Rolle, sie wird aber erst mit iOS 18.1 im Oktober starten und dürfte in Deutschland eine ganze Weile keine Rolle spielen. Es ist noch unklar, ob 2025 die deutsche Sprache kommt.

Apple Iphone 16 2024 Header

Apple iPhone 16 (Pro) ist besser: Akkulaufzeit, Laden und Akkutausch

Apple hat den Fokus in diesem Jahr mal wieder auf die Batterie in den neuen iPhones gelegt, schaut man sich…

12. September 2024 | Jetzt lesen →

