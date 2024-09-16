Apple iOS 18 kommt heute: Das steckt im Update

Apple bestätigte vor einer Woche, dass wir heute die finale Version von iOS 18 als Update sehen werden und man wird parallel auch iPadOS 18, watchOS 11 und mehr verteilen. Ich nutze iOS 18 schon eine ganze Weile als Beta und kann das Update empfehlen, am Wochenende gab es hier auch ein paar Tipps zur neuen Version.

Mit iOS 18 gibt es einen neuen Homescreen, bei dem ihr die Icons frei anordnen und weitere Dinge anpassen könnt. Das Kontrollzentrum wurde auch überarbeitet, es gibt eine ganz neue Fotos-App, mehr Funktionen für die Nachrichten-App und eine ganz neue App für Passwörter. Es fehlen allerdings auch noch Funktionen.

Apple iOS 18 ist noch nicht fertig

Eine neue Mail-App kommt später und in der EU fehlen leider iPhone Mirroring und SharePlay Screen Sharing. Die Apple Intelligence ist auch nicht dabei, diese startet erst mit ein paar Funktionen im Oktober mit iOS 18.1, bevor dann weitere mit iOS 18.2 im Dezember kommen. Die finale Apple Intelligence kommt aber erst 2025.

Ich gehe davon aus, dass iOS 18 und Co. wie immer um 18 oder 19 Uhr deutscher Zeit online gehen, ihr könnt also am Abend in die Einstellungen schauen. Und bei Apple gibt es ebenfalls noch eine Übersicht der Neuerungen in iOS 18, das Update wird für alle iPhones verfügbar sein, die iOS 17 letztes Jahr bekommen haben.

Video: Tipps für Apple iOS 18