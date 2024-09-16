Wearables

Apple Watch SE 3 soll erst 2025 kommen und wird anders

Apple kündigte auf dem Apple Event die neue Apple Watch Series 10 an und es gab auch noch eine schwarze Apple Watch Ultra 2. Was aber fehlte, was eine neue Ultra und diese soll auch erst nächstes Jahr anstehen. Wie eine neue Apple Watch SE.

Mark Gurman schließt sich Ming-Chi Kuo in seinem Newsletter für Bloomberg an und behauptet, dass Apple nicht mehr bei jedem Modell über ein jährliches Update nachdenkt. Bei der SE war das schon so, bei der Ultra könnte das auch so bleiben.

Apple Watch SE 3 aus Plastik

Doch Mark Gurman hat eine alte Behauptung wiederholt, denn die Apple Watch SE 3, die 2025 erscheint, soll aus Plastik sein. Es gibt noch „Probleme mit den Kosten und der Qualität“, so die Quelle, aber das Projekt befindet sich noch in Entwicklung.

Mit einer Apple Watch Ultra 3 ist erst in einem Jahr zu rechnen, aber wir wissen noch nicht, wie das bei der Apple Watch SE 3 aussieht. Das Apple iPhone SE 4 soll im Frühjahr 2025 kommen, eine Apple Watch SE 3 würde sich da auch anbieten.

Apple Iphone 15 Pro Ios 18 Header

Apple iOS 18: Hier sind 10 praktische Tipps

Apple wird morgen iOS 18 als finale Version verteilen, doch seit Anfang der Woche gibt es den Release Candidate, also…

15. September 2024 | Jetzt lesen →

