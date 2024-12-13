Firmware und OS

Apple iOS 19: Aktuelle Probleme haben Folgen für 2025 und 2026

Apple kündigte mit iOS 18 die Apple Intelligence an, aber es wird bis April 2025 dauern, bis wir die finale Version davon sehen. Diese „schrittweise Einführung“ bringt laut Mark Gurman allerdings auch Probleme mit, wenn es um iOS 19 geht.

Aktuell sind noch sehr viele Entwickler von Apple mit der aktuellen Version von iOS beschäftigt, die sonst an der nächsten Version arbeiten würden. Viele Funktionen, die Apple wohl im Juni 2025 zeigen wird, sind schon jetzt für später eingeplant.

Das hat Mark Gurman schon vor ein paar Wochen behauptet und es wirft die Frage auf, ob es im Jahr 2025 noch „große Updates“ benötigt, wenn iOS 19 wohl erst im Frühjahr 2026 abgeschlossen sein wird. Vielleicht wäre 2025 auch ein guter Zeitpunkt, um sich davon zu trennen. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird.

  1. PatPen 👋
    sagt am

    Immer wieder schön zu sehen wie der „Marktführer“ in vielen Belangen anderen Herstellern hinterherhinkt und im durschnitt mehr Geld für seine Revolutionären Entwicklungen haben will.

    Antworten
    1. hugo 🌀
      sagt am zu PatPen ⇡

      Von welchem Mitbewerbern sprichst du ?

      Antworten
    2. faceofingo 🌀
      sagt am zu PatPen ⇡

      Immer wieder schön, wie „hater“ und Neider über etwas herziehen, weil Sie es sich nicht leisten können.

      Ja, iPhone ist „teurer“ als andere, obwohl so Hersteller wie Samsung & Co es gerne nachmachen und ebenfalls Premiumpreise ausrufen, für Plastikbomber, die bis zum ersten Einschalten mit Softwareupdates gepflegt werden und danach war es das!

      ein iPhone wird über Jahre mit Software gepflegt, Du kannst in einen Store gehen und dort an kostenlosen Schulungen teilnehmen, bei Problemen hast Du einen bei Apple einen tollen Support, am Telefon; im Store; usw.

      Hast Du das bei irgendeinem Android Gerät?

      Antworten
      1. PatPen 👋
        sagt am zu faceofingo ⇡

        Jo. Mein billiges Galaxy ZFOLD6 kann da nicht mithalten :)
        Konnte ich mir gerade so leisten weil ich n ganz armer bin.

        Ich bin beruflich für 250 iPhone’s sin unserem Unternehmen zuständig. Von dem tollen Support von den du da beschreibst kann ich seit Jahren leider nicht berichten. Toll für die Kiddis wenn sie in den apple Store gehen und sich an den „Tollen Support“ erfreuen.

        Als Geschäftskunde hast du bei apple nicht die Freude!

        Aber immer wieder Geil wir die Leute „getriggert“ werden wenn man mal die apple Entwicklung in Frage stellt. Anderseits Lustig wenn mein iPhone Hülle vom 12er immer n noch auf meine anderen Geräte passt 13 / 14 / 15.

        Phil bringt es auf den Punkt:

        https://www.youtube.com/watch?v=oG9SSuTqZqE

        Antworten
        1. Phil29221 🎖
          sagt am zu PatPen ⇡

          Die Hülle passt nicht, die Maße kannst auch du mit sehr wenig Aufwand nachschlagen.

          Antworten
        2. faceofingo 🌀
          sagt am zu PatPen ⇡

          Ich bin beruflich für 250 iPhone’s sin unserem Unternehmen zuständig.
          als ein MDM/MDA Supporter, deswegen auch das billige Plastik Samsung.

          Als Geschäftskunde hast du bei apple nicht die Freude!
          Ich bin auch Geschäftskunde, habe aber keine Probleme mit Support/ Geräteleasing

          Antworten
      2. Olav Lange ☀️
        sagt am zu faceofingo ⇡

        Nunja obwohl ich seit ca. 7-8 Jahre IPhones benutze ist doch aber auch Fakt das mittlerweile immer mehr Hersteller einen deutlich besseren Software Support bieten der sich durchaus mit Apple messen kann
        Gerade was in Dauer betrifft besteht zwischen Google,Samsung und Apple kein so großer unterschied mehr

        Was allerdings immer noch ein Riesenvorteil von Apple Produkten ist, ist der wesentlich bessere Weiterverkaufspreis und die komplette Verzahnung der Produkte untereinander
        DORT kann kein Hersteller mithalten
        Aber bei der Software haben „die anderen“ meiner Meinung nach doch aufgeholt

        Antworten
    3. Olav Lange ☀️
      sagt am zu PatPen ⇡

      Mal ganz unabhängig davon ob man Apple „hasst“ oder „liebt“
      Ihre Aussage „ durschnitt mehr Geld für seine Revolutionären Entwicklungen haben will“
      Kann man ja so sehen
      Fakt ist aber auch
      Apple BEKOMMT dieses „mehr Geld“

      Antworten

