Apple iOS 19: Aktuelle Probleme haben Folgen für 2025 und 2026

Apple kündigte mit iOS 18 die Apple Intelligence an, aber es wird bis April 2025 dauern, bis wir die finale Version davon sehen. Diese „schrittweise Einführung“ bringt laut Mark Gurman allerdings auch Probleme mit, wenn es um iOS 19 geht.

Aktuell sind noch sehr viele Entwickler von Apple mit der aktuellen Version von iOS beschäftigt, die sonst an der nächsten Version arbeiten würden. Viele Funktionen, die Apple wohl im Juni 2025 zeigen wird, sind schon jetzt für später eingeplant.

Das hat Mark Gurman schon vor ein paar Wochen behauptet und es wirft die Frage auf, ob es im Jahr 2025 noch „große Updates“ benötigt, wenn iOS 19 wohl erst im Frühjahr 2026 abgeschlossen sein wird. Vielleicht wäre 2025 auch ein guter Zeitpunkt, um sich davon zu trennen. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird.