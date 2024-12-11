Firmware und OS

Apple iOS 18.4 bringt wohl die große Neuerung nach Deutschland

Apple kündigte mit iOS 18 die neue Apple Intelligence an, aber die KI befindet sich auch mehrere Monate nach der Ankündigung und viele Wochen nach dem Release in der Beta. Im April kommt die finale Version, dann vermutlich auch auf Deutsch.

Im Oktober bestätigte Apple bereits, dass es im April in der EU losgeht, heute hat man das im Rahmen von iOS 18.2 erneut bekräftigt. Es bleibt dabei, wir werden die Apple Intelligence wohl mit iOS 18.4 sehen, diese Zeilen hat Apple heute geteilt:

Im April werden die Apple Intelligence Funktionen für Nutzer:innen von iPhone und iPad in der EU eingeführt. Dazu gehören viele der Kernfunktionen von Apple Intelligence, darunter Schreibwerkzeuge, Genmoji, eine überarbeitete Siri mit besserem Sprachverständnis, ChatGPT Integration und vieles mehr.

Apple Intelligence: Auch auf Deutsch?

In der Mitteilung kündigt Apple auch weitere Sprachen an, darunter Deutsch, sie sollen „im Laufe des Jahres hinzukommen“. Ich vermute aber fast, dass man damit 2025 und nicht mehr 2024 meint. Vielleicht geht es aber auch schon mit iOS 18.3 los und da würde ich diese oder nächste Woche direkt mit der ersten Beta rechnen.

Laut Apple wird die „Unterstützung für einige dieser weiteren Sprachen (…) über ein Softwareupdate im April erscheinen“, leider legt man sich also noch nicht ganz konkret fest, ob Deutsch dabei ist. Ich gehe aber ehrlich gesagt im April davon aus.

Na also, es tut sich also endlich was und wer es jetzt schon testen will, der stellt die Gerätesprache und Siri auf Englisch. Ich überlege noch, ob ich mir das mal in Ruhe anschaue, aber eigentlich würde mich eben interessieren, wie gut diese Funktionen in Deutsch sind. Beta testen oder doch vier Monate warten? Ich weiß es noch nicht.

  1. Lu 👋
    sagt am

    „Na also, es tut sich also endlich was und wer es jetzt schon testen will, der stellt die Gerätesprache und Siri auf Englisch“

    Braucht man keine amerikanische Apple-ID mehr?

    Antworten

