Apple iOS 19: Wichtige Funktionen kommen wohl erst 2026

Apple verteilt die Neuerungen bei iOS schon seit Jahren über das komplette Jahr und hat schon lange kein finales Update mehr im Herbst ausgeliefert. Doch iOS 18 war ein Höhepunkt, denn das wichtigste Feature steht sogar erst Anfang 2025 an.

Die Apple Intelligence wird erst mit iOS 18.4 im Frühjahr ihre finale Form bekommen und bei iOS 19 ist das vermutlich nicht anders. Apple soll das bessere Siri schon im Sommer zeigen, aber es wird nicht mit iOS 19 im Herbst bei Nutzern ankommen.

Apple iOS 19: Viele Funktionen erst 2026 geplant

Laut Mark Gurman hat Apple schon jetzt Funktionen für iOS 19 „verschoben“ und wird diese erst mit iOS 19.4 im Frühjahr 2026 ausliefern. Das betrifft aber nicht nur das neue Siri, auch andere Funktionen werden wohl nicht mit iOS 19 fertig werden.

Eine „größere Menge (an Funktionen) als üblich“ wurde schon jetzt auf 2026 bei Apple verschoben, die Quelle geht aber nicht auf die Neuerungen ein. Es ist auch noch unklar, was Apple neben mehr KI und dem besseren Siri für iOS 19 einplant.

iOS und Android: Das Ende der großen Updates

Die Zeit der großen iOS-Ankündigungen im Juni und großen iOS-Updates im September ist jedenfalls vorbei, viele Funktionen werden in Zukunft sogar erst dann kommen, wenn wenige Wochen später schon eine ganz neue iOS-Version ansteht.

Ich sehe das eigentlich gar nicht so kritisch, denn das nimmt Druck raus, aber es macht die großen Updates eben auch weniger spannend. Vielleicht ist die Ära der großen Updates (die einmal im Jahr kommen) vorbei. Das sieht man übrigens auch bei Google, die jetzt ebenfalls von einem großen Android-Update im Jahr abrücken.