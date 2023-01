Apple iPad Pro: Weitere Quelle spricht von OLED-Display ab 2024

Man sollte sich bei Gerüchten nie sicher sein, denn Dinge können sich immer kurz vorher ändern, aber in diesem Fall würde ich das mal als relativ sicher abhaken: Das iPad geht den Schritt zu OLED. Jedenfalls das iPad Pro. Und 2024 geht es los.

Das haben wir schon häufiger gehört und mit etnews schließt sich eine weitere Quelle dieser Meldung an. Es sei ein neues OLED-Display mit 10,86 und 12,9 Zoll in Planung, die aktuellen Größen bleiben also beim Apple iPad Pro 2024 erhalten.

Nach dem iPad soll Apple auch bei den MacBooks zu OLED wechseln, was wir auch schon häufiger gehört haben. Hier spricht die Quelle von 14 und 16 Zoll, was wohl bedeutet, dass die Pro-Modelle den Anfang machen – was viele vermutet haben.

Ich freue mich darauf, denn ich bin ein großer Fan des kompakten iPad Pro und habe nur einen großen Kritikpunkt: Das Display. Ein gutes OLED-Panel mit 120 Hz steht ganz oben auf meiner Wunschliste und 2024 wird das vermutlich erfüllt.

Video: Das Apple iPad Pro 2024

