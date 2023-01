Apple iPhone 15 könnte eine neue Kamera erhalten

Mit dem iPhone 14 Pro spendierte Apple dem iPhone nach vielen Jahren eine neue Kamera mit mehr Megapixel. Megapixel sind nicht alles und im Vergleich zum alten iPhone 13 Pro gab es auch ein Downgrade, aber 48 Megapixel sind jetzt die Basis.

In diesem Jahr könnte Apple diesen Sensor auch im iPhone 15 und iPhone 15 Plus nutzen. Das würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, denn das „Basis-iPhone“ ist sehr teuer geworden und eine neue Kamera könnte die Nachfrage doch steigern.

Das iPhone 14 (Plus) kommt derzeit nicht so gut an und entweder man senkt den Preis – oder man macht das iPhone 15 (Plus) attraktiver. Außerdem heben sich die Pro-Modelle ja weiterhin mit dem Zoom (der 2023 deutlich besser werden soll) ab.

