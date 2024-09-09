Apple iPhone 16 Pro: Preis, bessere Akkulauzeit und dünnerer Rand

Um 19 Uhr deutscher Zeit wird Apple das neue iPhone vorstellen und die Gerüchte brodeln so kurz vor der Ankündigung. Mark Gurman hat in letzter Minute noch ein Gerücht vom Wochenende widerlegt, in dem von einem Preisanstieg die Rede war.

Er behauptet, dass es bei 999 Dollar für das Apple iPhone 16 Pro in den USA bleibt und das würde bedeuten, dass es auch bei uns nicht teurer wird. Es ist aber unklar, ob das mit dem Wegfall der 128 GB beim kleinen Pro-Modell nimmt, denn das war die andere Behauptung. Gleicher Preis und mehr Speicher? Wir werden es sehen.

Highlights des Apple iPhone 16 Pro werden ein sichtbar dünnerer Rand, der neue A18-Chip (vermutlich als Pro-Version) und eine bessere Akkulaufzeit sein. Und der neue Kamera-Knopf, der kapazitiv ist (über Touch kann man zoomen), soll in alle neuen iPhones wandern. Diese Neuerung ist also keine exklusive Pro-Funktion.