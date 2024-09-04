Apple iPhone SE 4: Der Wechsel zu OLED ist sicher

Apple plant ein neues iPhone SE, welches wir allerdings nicht kommende Woche auf dem Apple Event sehen werden. Wir haben bereits gehört, dass es für Anfang 2025 geplant ist und Apple ein angepasstes iPhone 14 als Basis nutzen möchte.

Es gibt also Dinge wie Face ID, aber zum Beispiel nur eine Kamera. Dafür bleibt das OLED-Display und die SE-Reihe trennt sich endlich von LCD. Da wäre bei dieser Preisklasse schon früher nötig gewesen, aber es sei laut Nikkei sichere Sache.

Apple hat die Bestellungen an BOE und LG Display laut Quelle verschickt und damit dürfte alles nach Plan für eine Serienfertigung im kommenden Jahr laufen. Ich bin auf das Upgrade gespannt, denn das Apple iPhone SE 3 war kein guter Deal, das Apple iPhone SE 4 könnte hingegen (falls der Preis stimmt) ein sehr guter Deal sein.