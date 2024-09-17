Computer und Co.

Apple „bestätigt“ versehentlich den ganz neuen Mac

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare
Apple Mac Mini M1 Header

Apple hat noch ein Event im Oktober geplant, welches sich den iPads, aber vor allem den neuen Macs mit M4-Chip widmet. Die meisten Macs dürften einfach nur einen neuen Chip bekommen, nur der Mac Mini soll ein großes Upgrade erhalten.

Es steht ein neues Design im Raum, welches in etwa die Größe eines Apple TV besitzt und wir haben vor ein paar Tagen gehört, dass USB A verschwindet und wir fünf USB C-Ports bekommen. Und siehe da, das hat Apple jetzt selbst „bestätigt“:

Im Code der neuen Software von Apple ist dieser ganz neue Mac Mini mit fünf Ports bereits zu sehen und ich weiß nicht, ob das wirklich ein Zufall ist, denn Apple weiß ganz genau, dass neue Software nach dem Release sehr genau untersucht wird.

Der neue Mac Mini soll nicht nur vollständig auf USB C setzen und sehr kompakt sein, er wird neben dem Apple M4 auch wieder den Apple M4 Pro als Option haben, nur den Apple M4 Max gibt es hier nicht. Marktstart dürfte im November sein.

Apple Ios 18 Dark Header

Apple legt los: iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, watchOS 11 und macOS 15 sind da

Es ist Update-Tag bei Apple, denn vor der neuen Hardware kommt immer die neue Software. Ab sofort verteilt Apple das…

16. September 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Hans 🍀
    sagt am

    Im Code ist ein Bild des neuen Mac Mini zu sehen?

    Antworten
  2. Carlo 🔅
    sagt am

    Bei so vielen Dilettanten die da anscheinend arbeiten, schließlich werden ja immer aus Versehen Daten weitergeben oder veröffentlicht. Ich würde sie alle feuern und den Laden dicht machen.

    Antworten
    1. Tom 💎
      sagt am zu Carlo ⇡

      Troll.

      Antworten
      1. Carlo 🔅
        sagt am zu Tom ⇡

        Hast du überhaupt verstanden was ich meinte, anscheinend nicht. Du trollst lieber 🤡

        Antworten
        1. Kurt 🔅
          sagt am zu Carlo ⇡

          xD aus Versehen…

          Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Computer und Co. / Apple „bestätigt“ versehentlich den ganz neuen Mac
Weitere Neuigkeiten
Disney+ wird teurer: Neue Preise kommen bald
in Dienste | Update
7 vs. Wild Amazonas: Prime Video zeigt den Trailer zu Staffel 5
in Unterhaltung
Congstar
Congstar reduziert Starterpaket für Prepaid Allnet Flat
in Tarife
Sparkasse
S-pushTAN: Sparkassen nutzen Online-Ausweisfunktion
in Fintech
Motorola springt auf den Trend der dünnen Smartphones auf
in Smartphones
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header
Apple iOS 26.1 bekommt wohl große Änderung für Smartwatches
in Firmware und OS
Mercedes plant elektrische A-Klasse für 2028
in Mobilität
PlayStation Studios mit dabei: Sony kündigt Event für Mittwoch an
in Gaming
20 Jahre klarmobil: Mehr Datenvolumen und kein Anschlusspreis – nur noch bis Ende September
in Tarife | Update
Sim24
sim24 überrascht mit 3,33-Euro-Tarif – aber nur für kurze Zeit
in Tarife