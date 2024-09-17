Apple „bestätigt“ versehentlich den ganz neuen Mac

Apple hat noch ein Event im Oktober geplant, welches sich den iPads, aber vor allem den neuen Macs mit M4-Chip widmet. Die meisten Macs dürften einfach nur einen neuen Chip bekommen, nur der Mac Mini soll ein großes Upgrade erhalten.

Es steht ein neues Design im Raum, welches in etwa die Größe eines Apple TV besitzt und wir haben vor ein paar Tagen gehört, dass USB A verschwindet und wir fünf USB C-Ports bekommen. Und siehe da, das hat Apple jetzt selbst „bestätigt“:

Apple has confirmed that a new Mac mini is coming and it will come with 5 USB-C ports as reported by @markgurman pic.twitter.com/p5QBQmQkfk — Aaron (@aaronp613) September 16, 2024

Im Code der neuen Software von Apple ist dieser ganz neue Mac Mini mit fünf Ports bereits zu sehen und ich weiß nicht, ob das wirklich ein Zufall ist, denn Apple weiß ganz genau, dass neue Software nach dem Release sehr genau untersucht wird.

Der neue Mac Mini soll nicht nur vollständig auf USB C setzen und sehr kompakt sein, er wird neben dem Apple M4 auch wieder den Apple M4 Pro als Option haben, nur den Apple M4 Max gibt es hier nicht. Marktstart dürfte im November sein.