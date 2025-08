Apple plant eine ganz neue Health-App für iOS

Apple hat in diesem Jahr eine ganz neue App für iOS getestet, die sich im Bereich der Health-Apps einordnen lässt, so Mark Gurman von Bloomberg. Gesucht wurden Mitarbeiter, die an Prädiabetes leiden und die Daten in die App eingepflegt haben.

Aktuell hat Apple noch keine konkreten Pläne für diese App, so die Quelle, aber es zeigt, dass Blutzucker ein wichtiges Thema ist. Es steht seit Jahren im Raum, dass die Apple Watch diese Funktion bekommen soll, auch wenn das noch lange dauert.

Das Konzept der neuen App von Apple war, dass man die Daten nimmt und Nutzern dann konkrete Vorschläge für einen besseren Umgang mit Essen und Sport liefert. In Kombination mit einer Apple Watch, die den Blutzuckerspiegel live aufzeichnen kann, wäre das für viele Menschen vermutlich ein großer Gamechanger im Leben.

Für Apple wäre das ein Durchbruch und vor allem ein Verkaufsargument, denn man merkt, dass die Innovationen der Apple Watch nachgelassen haben. Die Series 10 zum 10. Jubiläum war das beste Beispiel, die Fortschritt sind mittlerweile sehr klein.

Apple könnte den Anfang mit Drittanbietern machen, das Thema sei aber wichtig für das Health-Team. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass Mitarbeiter für eine erste und kleine Studie herhalten müssen, bei den neuen Hörfunktionen war das auch so.

