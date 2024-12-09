Apple plant einen neuen Speaker mit OLED-Display
Apple soll 2025 eine neue Smart Home-Offensive planen und den Anfang wird ein neuer Speaker mit einem Display machen. Es ist noch unklar, ob es ein „HomePod“ wird, denn vor ein paar Wochen machte auch ein „HomePad“ als Name die Runde.
Es gibt viele Gerüchte und Meldungen zu diesem Speaker, aber eine Sache deutet sich mittlerweile recht sicher an, es wird ein ca. 6 bis 7 Zoll großes Display. Und laut SE Daily hat Apple hier ein OLED-Display von Tianma aus China dafür eingekauft.
Das Display soll in etwa so groß wie zwei kompakte iPhones sein (da es quadratisch ist) und man wird es wohl vom Speaker abnehmen können, es hat auch einen Akku.
Grundsätzlich klingt dieser Speaker mit der Apple Intelligence und einem besseren Siri ab 2026 sehr spannend, aber ich bin wirklich auf den Preis gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Speaker unter 500 Euro kosten wird. Der HomePod liegt ja schon bei 350 Euro. Vielleicht werden es 499 Euro, ich denke aber mehr.
Apple hat den HomePod damals schon preislich zu hoch positioniert und musste ihn daher einmal kurzzeitig einstellen, ob man daraus gelernt hat? Da ich aber ein Fan von Speakern mit Display bin, bin ich auf die Umsetzung von Apple gespannt.
Darf nicht signifikant mehr als die Konkurrenz kosten. Sonst wird das nichts. Ich tippe, dass wird auf maximal 250€ hinauslaufen. Aber das ist dann für mich schon Schmerzgrenze mit dem Wissen wie blöd und Unzuverlässigkeit Siri ist und wie beschränkt „homeOS“ ist
Bei mehr als 300€ wird das Dinges Dead on Arrival.
Wer gibt denn wirklich soviel Geld für so ein bisher doch unnützes Gadget aus? Es hat schon seinen Grund warum die Amazon/Nest Geräte dieser Kategorie so günstig sind.
Ich bin überhaupt kein Freund von Speaker mit Display… Siri muss einfach nur gut sein, dann erübrigt sich der Rest von alleine. Ich hoffe auf ChatGPT und Apple Inteligence.
Da kannst du lange hoffen. Es sei denn, Du möchtest zukünftig die Frage beantworten, ob sie via CHATGPT suchen soll. Eine Siri 2.0 soll für kommendes Jahr in Planung sein und für 2026 dann nach Deutschland schwappen. Erst dann kann man mit einer grundlegend intelligenteren „stationären“ Siri auf den HomePods rechnen. Und dann wirst dich gleich auch mit neuer Hardware eindecken dürfen. Bis dahin muss sich wohl auf permanente Rückfragen einstellen. Nicht mehr „Soll ich im Web danach suchen“ sondern „soll ich ChatGPT dafür nutzen….“