Apple plant angeblich Neustart der HomePods

Apple Homepod Display

Apple hat für 2025 angeblich einen neuen HomePod geplant, wobei derzeit noch unklar ist, ob man das HomePod-Branding dafür nutzen wird. Es soll aber der erste Speaker mit Display anstehen und weitere Produkte kommen in den Jahren danach.

Laut Ming-Chi Kuo wird das erste Produkt ein Neustart für die Reihe sein und auch eine neue Offensive bei Smart Home bei Apple einleiten. 2026 sollen beispielsweise auch Sicherheitskameras kommen, deren Inhalt man auf dem Speaker sehen kann.

Die Quelle spricht von einem Apple A18 unter der Haube, dazu gibt es einen ca. 6,7 Zoll großen (quadratischen) Bildschirm und die Apple Intelligence. Das ist nicht neu und bereits bekannt. Angeblich wollte Apple den Speaker aber schon 2024 bringen.

HomePod mit Speaker für Q3 2025 geplant

Apple hat die Massenproduktion „mehrfach“ verschoben, mittlerweile steht wohl Q3 2025 im Raum, der Speaker soll nach der Apple WWDC, die in der Regel im Juni stattfindet, kommen. Vielleicht kündigt Apple das Produkt auch auf der WWDC an.

Ich bin mal gespannt, ob Apple das mit Smart Home dieses Mal richtig angeht, der aktuelle Versuch ist ja eher halbherzig. Zwei Probleme muss Apple lösen. Siri und die hohen Preise. Das neue Siri steht wohl für 2026 an, das passt (vielleicht), aber es dürfte sehr teuer werden und das brach schon dem Apple HomePod das Genick.

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Ginja ☀️
    sagt am

    Mmn schon zum scheitern verurteilt. Mit Display ?von Apple? Das wird wohl unter 300 nichts.

    1. Thomas Höllriegl 🏅
      sagt am zu Ginja ⇡

      Abo-Modell, 49 Euro im Monat um die Uhrzeit anzuzeigen. Weitere Funktionen gegen höhere kosten. Der Fanboy kauft!

  2. Rene 🪴
    sagt am

    Hoffentlich nicht wie im Beitragsbild, da sieht ja furchtbar aus

  3. Athlonet 🎖
    sagt am

    Wenn das Ding ein OLED Display mit extrem dunklen Nachtmodus bekommt, stell ich mir das Teil auf den Nachttisch.

