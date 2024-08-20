Apple Podcasts startet erstmals als Web-App

Apple bringt seine Dienste ins Web, denn nach der Beta für Apple Karten startet jetzt auch Apple Podcasts im Web. Ihr könnt über Safari, Chrome, Edge und Firefox auf das Web-Angebot für Apple Podcasts zugreifen, folgt einfach diesem Link.

Die Web-App bietet einen kleinen Mini-Player für Podcast-Folgen, ihr könnt euch dort anmelden, damit das synchronisiert wird und natürlich einfach nur stöbern, was auch ohne Account möglich ist. Die App für macOS bleibt allerdings erhalten.