Apple Event: Ein mögliches Datum für September

Man kann mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass Apple in weniger als einem Monat das jährliche Apple Event für die neuen iPhones (das bis heute wichtigste Produkt des Unternehmens) plant. Doch was wäre ein mögliches Datum dafür?

Apple iPhone-Event: Datum für 2024

Mark Gurman von Bloomberg hat gehört, dass das Event in etwa zur gleichen Zeit wie letztes Jahr stattfinden soll. Apple wählt gerne einen Dienstag, daher wäre der 10. September das mögliche Datum für das große Apple Event in diesem Jahr.

Mir wurde gesagt, dass die Markteinführung des iPhones ungefähr zur gleichen Zeit wie im letzten Jahr stattfinden wird – ein kurzer Blick auf den Kalender macht den 10. September zu einem wahrscheinlichen Datum.

Ich bin natürlich keine Quelle mit Informationen, habe dieses Datum aber auch als mögliche Option in den Raum geworfen. Denn ich vermute, dass wir iOS 18 dann am 16. September als finale Version sehen (und iOS 18.1 gegen Ende Oktober).

Und falls das Datum im September stimmt, dann gehen die Einladungen für das Apple Event sicher am 27. August online, bei der Uhrzeit ist wie immer mit 19 Uhr deutscher Zeit zu rechnen. Diese Produkte stehen wohl auf dem Plan für 2024:

Apple iPhone 16 und iPhone 16 Plus

Apple iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max

Apple AirPods 4 in zwei Versionen

Apple AirPods Max 2 mit USB C

Apple wird den Fokus auf die neuen iPhones legen (da wichtigstes Produkt) und die Apple Watch spielt auch meist eine große Rolle. Ich vermute aber, dass es maximal noch neue AirPods gibt, alle anderen Neuheiten kommen sicher im Oktober. Apple zeigt im September lieber weniger als mehr, damit das iPhone im Zentrum steht.