iOS 18.4 kommt: Apple geht den nächsten Schritt

Apple veröffentlichte letzte Woche die erste Developer Beta von iOS 18.4, diese kam überraschend am Freitagabend. Anscheinend hat man keine großen Probleme gefunden, denn ab sofort steht auch die Public Beta von iOS 18.4 für alle bereit.

Die große Neuerung ist natürlich die Apple Intelligence auf Deutsch für uns, aber es ist ein allgemein großes Update, welches noch mehr mitbringt. Und auch einige Details, wie ein ausführliches Video von 9TO5Mac in genau 20 Minuten zeigt:

Bedenkt nur, dass es nicht alle Funktionen für uns gibt, Apple News+ ist bis heute nicht in Deutschland verfügbar. Und es kann sein, dass Funktionen bis zur finalen Version hinzukommen oder verschwinden, sowas ist bei iOS auch immer möglich.

Wann kommt die finale Version von iOS 18.4? Im April, das ist sicher, um genau zu sein, geht es Anfang April laut Apple los. Ich denke, der 7. April wäre ein Tag, den man sich markieren kann, falls sich Apple wieder für einen Montag entscheidet.