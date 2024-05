PlayStation: Sony hat eine neue Mobile-Strategie

Sony hat eine bekannte Strategie für die PlayStation und mittlerweile gibt es auch eine Strategie für den PC. Doch die weltweit größte Plattform hat Sony bisher mit der PlayStation (als Marke) weitestgehend ignoriert, nämlich die mobilen Spiele.

Bei Android und iOS ist die PlayStation-Sparte kaum vertreten, was sich allerdings laut Herman Hulst von Sony ändern soll. Man habe hart an einem neuen Team in den letzten Monaten gearbeitet und blickt hier auf ein sehr starkes „Kern-Team“.

PC-Spiele sind zwar derzeit im Fokus bei der PlayStation, aber man ist dennoch „sehr aufgeregt“, wenn es um die kommenden Mobile-Spiele geht. Sony hat eine neue Strategie ausgearbeitet, die man in der Zukunft kommunizieren möchte.

PlayStation: Nicht den Nintendo-Weg gehen

Der Unterschied zum PC ist, dass Sony hier nicht einfach PS5-Spiele nehmen und sie portieren kann, man muss neue Spiele entwickeln. Ein Ansatz, mit dem einige gescheitert sind, wie Nintendo, die diesen Bereich wieder aufgegeben haben.

Android und iOS können jedoch sehr lukrative Plattformen sein, mit denen man weit mehr Spieler als mit einer Konsole erreicht. Wichtig ist nur, dass man sie ernst nimmt und das nicht wie Nintendo angeht, die das eigentlich gar nicht wollten.

Das bedeutet nicht, dass man ein vollwertiges God of War umsetzen sollte, aber es sollten schon PlayStation-Spiele sein, die nicht einzig darauf abzielen, dass man die Nutzer zur Konsole locken möchte. Wie gesagt, damit ist Nintendo gescheitert.

Ich bin mal gespannt, was wir im Bereich „Mobile“ so alles von Sony sehen werden, den die PlayStation-Sparte bisher stiefmütterlich behandelt hat. Neue Spiele für Smartphones, ein neuer Handheld, da könnten einige Projekte umgesetzt werden.

