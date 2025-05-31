Atomic Heart: Entwicklerstudio feiert den Erfolg des Spiels
Atomic Heart ist das Erstlingswerk des russischen Entwicklerstudios Mundfish und des Publishers Focus Entertainment. Zu Beginn der Veröffentlichung wurde das Spiel stark kritisiert und als „Propagandawerkzeug“ Russlands bezeichnet.
Mit der Zeit verstummte die Kritik allerdings langsam und heute, knapp zwei Jahre nach der Veröffentlichung, wird die Marke von 10 Millionen erreichten Spielern gefeiert. Das liegt unter anderem am interessanten Setting mit viel Sowjet-Flair und einem Hauch BioShock sowie der Tatsache, dass das Spiel ziemlich lange im Xbox Game Pass verfügbar war.
Für Langzeitspaß sorgten bisher außerdem drei veröffentlichte Story-Erweiterungspakete: „Annihilation Instinct”, „Limbo” und „Enchantment Under the Sea”. Ein vierter DLC befindet sich im Moment noch in Entwicklung.
in Mobilität
in Handel
in Dienste
in Gaming
in Mobilität
in Mobilität
in Mobilität
in Smartphones
in Wearables
in Tarife