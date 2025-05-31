Atomic Heart: Entwicklerstudio feiert den Erfolg des Spiels

Atomic Heart ist das Erstlingswerk des russischen Entwicklerstudios Mundfish und des Publishers Focus Entertainment. Zu Beginn der Veröffentlichung wurde das Spiel stark kritisiert und als „Propagandawerkzeug“ Russlands bezeichnet.

Mit der Zeit verstummte die Kritik allerdings langsam und heute, knapp zwei Jahre nach der Veröffentlichung, wird die Marke von 10 Millionen erreichten Spielern gefeiert. Das liegt unter anderem am interessanten Setting mit viel Sowjet-Flair und einem Hauch BioShock sowie der Tatsache, dass das Spiel ziemlich lange im Xbox Game Pass verfügbar war.

💥 Atomic Heart has officially hit 10 MILLION players worldwide! 💥 What started as a dream has become a reality beyond anything we imagined. This achievement is the result of our team’s relentless dedication, bold vision, and unwavering focus on quality. But most importantly,… pic.twitter.com/qqofiNCpvN — Mundfish #AtomicHeart (@mundfish) May 29, 2025

Für Langzeitspaß sorgten bisher außerdem drei veröffentlichte Story-Erweiterungspakete: „Annihilation Instinct”, „Limbo” und „Enchantment Under the Sea”. Ein vierter DLC befindet sich im Moment noch in Entwicklung.

