Audi A6 Avant: Elektroauto oder Verbrenner?
Audi hat heute den neuen A6 Avant vorgestellt und einige werden sich wundern, denn den Audi A6 haben wir doch letzten Sommer gesehen? Richtig, eigentlich hätte das heutige Modell auch Audi A7 heißen sollen, ähnlich wie beim Audi A5, der eigentlich der Audi A4 wäre. Die Lage ist bei Audi derzeit noch etwas verwirrend.
Eigentlich sollten die Verbrenner die ungeraden Zahlen und die Elektroautos die geraden Zahlen bekommen, doch von dieser Entscheidung trennte sich Audi vor ein paar Tagen wieder. So kommt es also, dass wir zwar einen Audi A4 haben, der jetzt Audi A5 heißt, aber der Audi A6 bleibt der Audi A6 und wird nicht zum Audi A7.
Man erkennt das Elektroauto in Zukunft vor allem am Namen, denn „e-tron“ steht für vollelektrisch. Technisch sind der A6 und A6 e-tron aber zwei unterschiedliche Autos mit unterschiedlicher Plattform, sie tragen nur den gleichen Namen. Und ein anderes Design, der neue Verbrenner gefällt mir ehrlich gesagt wesentlich besser.
Preislich ist der Unterschied auch zu sehen, denn der Audi A6 Avant startet bei 58.000 Euro und der Audi A6 Avant e-tron bei 64.450 Euro. Eine neue Limousine scheint es übrigens nicht als Verbrenner zu geben. Dieser A6 ist dann auch einer der letzten Verbrenner von Audi, eine weitere Generation steht wohl nicht mehr an.
Es wird natürlich eine Limousine geben, wurde auch angeteasert bei der Vorstellung.
Mir persönlich gefällt der A6 e-tron besser, auch den A5 finde ich mit dem breiten durchgezogenen Leuchtenband schöner.
Ich finde ja den Stromer bedeutend schicker.
„Eine neue Limousine scheint es übrigens nicht als Verbrenner zu geben.“ Da hat wohl jemand vor dem ‚one more thing‘ die Premiere beendet.
Rein optisch scheint die Fahrgastzelle des Verbrenner deutlich schmaler und kürzer zu sein als die des e-tron. Die Verjüngung nach oben sieht vielleicht besser aus, aber kostet Platz. Ist aber wohl eh nicht so relevant für die Kundschaft…
Da kann eine Verbrennerplattform aber nicht mit einer reinen Elektroplattform mithalten, sowas wäre beim A6 nicht möglich.
Das hat nicht so viel mit der Plattform zu tun, mehr mit Design. Die E-Plattform soll einen langen Radstand haben, um möglichst viel Batterie unterzubringen, das war’s. Da hätte man auch breitere Schultern modellieren können mit schmalerem Innenraum, um den e-tron sportlicher aussehen zu lassen. Hat man nur beim Verbrenner gemacht.