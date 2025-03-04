Mobilität

Audi A6 Avant: Elektroauto oder Verbrenner?

Autor-Bild
Von
| 6 Kommentare
Audi A6 Avant
Dynamic photo, Colour: Madeira Brown metallic

Audi hat heute den neuen A6 Avant vorgestellt und einige werden sich wundern, denn den Audi A6 haben wir doch letzten Sommer gesehen? Richtig, eigentlich hätte das heutige Modell auch Audi A7 heißen sollen, ähnlich wie beim Audi A5, der eigentlich der Audi A4 wäre. Die Lage ist bei Audi derzeit noch etwas verwirrend.

Eigentlich sollten die Verbrenner die ungeraden Zahlen und die Elektroautos die geraden Zahlen bekommen, doch von dieser Entscheidung trennte sich Audi vor ein paar Tagen wieder. So kommt es also, dass wir zwar einen Audi A4 haben, der jetzt Audi A5 heißt, aber der Audi A6 bleibt der Audi A6 und wird nicht zum Audi A7.

Audi A6 Avant

Man erkennt das Elektroauto in Zukunft vor allem am Namen, denn „e-tron“ steht für vollelektrisch. Technisch sind der A6 und A6 e-tron aber zwei unterschiedliche Autos mit unterschiedlicher Plattform, sie tragen nur den gleichen Namen. Und ein anderes Design, der neue Verbrenner gefällt mir ehrlich gesagt wesentlich besser.

Preislich ist der Unterschied auch zu sehen, denn der Audi A6 Avant startet bei 58.000 Euro und der Audi A6 Avant e-tron bei 64.450 Euro. Eine neue Limousine scheint es übrigens nicht als Verbrenner zu geben. Dieser A6 ist dann auch einer der letzten Verbrenner von Audi, eine weitere Generation steht wohl nicht mehr an.

Audi A6 Avant

Audi A6 Avant

Audi A6 Etron Seite Header

Audi benötigt jetzt dringend „einen Neustart“

Wenn ein Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gerät, dann ist die erste Idee des Managements oft ein Sparprogramm. Und da setzt…

4. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden6 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Darek 👋
    sagt am

    Es wird natürlich eine Limousine geben, wurde auch angeteasert bei der Vorstellung.

    Mir persönlich gefällt der A6 e-tron besser, auch den A5 finde ich mit dem breiten durchgezogenen Leuchtenband schöner.

    Antworten
  2. Arjoma 🏅
    sagt am

    Ich finde ja den Stromer bedeutend schicker.

    Antworten
  3. Robert 🪴
    sagt am

    „Eine neue Limousine scheint es übrigens nicht als Verbrenner zu geben.“ Da hat wohl jemand vor dem ‚one more thing‘ die Premiere beendet.

    Antworten
  4. René H. 🔆
    sagt am

    Rein optisch scheint die Fahrgastzelle des Verbrenner deutlich schmaler und kürzer zu sein als die des e-tron. Die Verjüngung nach oben sieht vielleicht besser aus, aber kostet Platz. Ist aber wohl eh nicht so relevant für die Kundschaft…

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu René H. ⇡

      Da kann eine Verbrennerplattform aber nicht mit einer reinen Elektroplattform mithalten, sowas wäre beim A6 nicht möglich.

      Antworten
      1. René H. 🔆
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Das hat nicht so viel mit der Plattform zu tun, mehr mit Design. Die E-Plattform soll einen langen Radstand haben, um möglichst viel Batterie unterzubringen, das war’s. Da hätte man auch breitere Schultern modellieren können mit schmalerem Innenraum, um den e-tron sportlicher aussehen zu lassen. Hat man nur beim Verbrenner gemacht.

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Audi A6 Avant: Elektroauto oder Verbrenner?
Weitere Neuigkeiten
SCHOTT präsentiert nahezu durchsichtiges Mikrowellenglas
in Hardware
Klarna Card kommt nach Europa – erweitert Zahlungsoptionen mit neuer Visa
in Fintech
MOVA stellt Z60 Ultra Roller Complete vor – Hochdruckreinigung und starke Saugleistung vereint
in Smart Home
Zattoo
Zattoo konsolidiert TV-Apps auf gemeinsame Codebasis
in News
Google Pixel 8 Pro Hand Back
LEBARA: Rückkehr des 10 GB Flex-Tarifs für 3,99 €
in Tarife
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables