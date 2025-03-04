Audi A6 Avant: Elektroauto oder Verbrenner?

Audi hat heute den neuen A6 Avant vorgestellt und einige werden sich wundern, denn den Audi A6 haben wir doch letzten Sommer gesehen? Richtig, eigentlich hätte das heutige Modell auch Audi A7 heißen sollen, ähnlich wie beim Audi A5, der eigentlich der Audi A4 wäre. Die Lage ist bei Audi derzeit noch etwas verwirrend.

Eigentlich sollten die Verbrenner die ungeraden Zahlen und die Elektroautos die geraden Zahlen bekommen, doch von dieser Entscheidung trennte sich Audi vor ein paar Tagen wieder. So kommt es also, dass wir zwar einen Audi A4 haben, der jetzt Audi A5 heißt, aber der Audi A6 bleibt der Audi A6 und wird nicht zum Audi A7.

Man erkennt das Elektroauto in Zukunft vor allem am Namen, denn „e-tron“ steht für vollelektrisch. Technisch sind der A6 und A6 e-tron aber zwei unterschiedliche Autos mit unterschiedlicher Plattform, sie tragen nur den gleichen Namen. Und ein anderes Design, der neue Verbrenner gefällt mir ehrlich gesagt wesentlich besser.

Preislich ist der Unterschied auch zu sehen, denn der Audi A6 Avant startet bei 58.000 Euro und der Audi A6 Avant e-tron bei 64.450 Euro. Eine neue Limousine scheint es übrigens nicht als Verbrenner zu geben. Dieser A6 ist dann auch einer der letzten Verbrenner von Audi, eine weitere Generation steht wohl nicht mehr an.