Mobilität

So sieht der neue Audi A6 e-tron aus

Autor-Bild
Von
| 6 Kommentare
Audi A6 Etron Sportback 2025 Logo

Audi wird uns heute wie geplant den elektrischen A6 vorstellen und hat für den Audi A6 e-tron eine normale Limousine und einen Kombi (Avant) geplant. Das Konzept ist seit 2021 bekannt und die Serienversion weicht gar nicht so sehr von diesem ab.

Mittlerweile sind die Bilder des neuen Audi A6 e-tron aufgetaucht und so könnt ihr euch einen ersten Eindruck davon machen. Bisher gibt es aber nur Bilder des Audi A6 e-tron Sportback, den Audi A6 e-tron Avant findet man noch nicht im Netz.

Audi A6 Etron Sportback 2025 Front

Die Pressemitteilung aus Spanien ist übrigens auch schon online, liefert aber nicht wirklich viele Details, Audi spricht dort nur sehr ausführlich über den cw-Wert. Die Limousine kommt auf 0,21 und der Kombi liegt bei 0,24. Mehr Daten gibt es nicht.

Es fehlen also noch technische Details (die aber sicher ähnlich wie beim Audi Q6 e-tron sind) und Preise. Da der Audi A6 e-tron aber erst 2025 startet, wird Audi wohl erst später darüber sprechen. Heute geht es beim neuen A6 nur um das Design.

Audi A6 Etron Sportback 2025 Heck

Da hat Audi natürlich auch die Bilder der S-Version veröffentlicht, die hier und da ein bisschen sportlicher daher kommt, der normale Audi A6 dürfte etwas weniger „aggressiv“ aussehen. Man sieht aber, dass sich Audi an das Konzept gehalten hat.

Grundsätzlich finde ich den Audi A6 e-tron nicht schlecht, mir sagen jedenfalls Form und Linien zu. Ich hatte nur die Hoffnung, dass das „Maul“ auf der Front bei der Serienversion nicht so übertrieben ist, das dürfte gerne dezenter/edler sein.

Audi A6 e-tron als Serienversion

Audi A6 Etron Sportback 2025 Seite

Audi A6 e-tron als Konzept

Audi A6 Etron Konzept Seite

Mercedes Benz Eqs 580 4matic Mercedes Benz Eqs 580 4matic

Nicht nur Luxus: Mercedes plant Produktoffensive

Mercedes konnte sich bis 2019 auf ein gutes Wachstum verlassen, aber mit der Pandemie kam auch die Stagnation und sogar…

30. Juli 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden6 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Roberto 🌀
    sagt am

    Der Mann von Frau Carmaniac hat bereits getestet.

    Antworten
  2. Kurt 🔅
    sagt am

    sieht halt komplett anders aus als das Konzept. der hier sieht aus wie der I.D 7 von VW. meh

    Antworten
    1. Davee 🏆
      sagt am zu Kurt ⇡

      War auch mein erster Gedanke. Wobei ich den id.7 gar nicht soo meh finde. Für einen Audi ist mir dieser hier aber zu wenig…

      Antworten
  3. Carlo 🔅
    sagt am

    Bei den Preisen werden wir endlich mehr E-Autos auf den Straßen sehen.

    Antworten
  4. P45 💎
    sagt am

    Bei einem cW-Wert von 0,21 dürfte die WLTP Reichweite bei mindestens 700km liegen. Mithin ein schöner Reisewagen.
    Aber: nachdem wir die Preise des SUV-Bruders Q6 kennen, gehe ich davon aus, dass der A6 sich in ähnlich abgehobenen Gefilden ansiedeln wird. Ein gut ausgestattetes Modell dürfte also die 100k Grenze spielend überwinden.
    Insofern muss man sich nicht wundern, wenn e-Autos prinzipiell als zu teuer empfunden werden.

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu P45 ⇡

      Absolut, sagt ja keiner was, wenn Audi ein paar Tausender teurer ist als VW, in dem Fall der ID.7, aber Audis aktuelle Preise sind jenseits von Gut und Böse.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
1und1 Logo Header
1&1 kooperiert mit OXG beim Glasfaserangebot
in 1und1
Disney+ und das offizielle Ende der Zahlen
in Dienste
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen startet KI-Revolution – so einfach war Inserieren noch nie
in Handel
Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an
in Fintech
Elektronische Patientenakte: Nutzung bleibt hinter Erwartungen zurück
in News
Apple iPhone: Gibt es wirklich mehr Basisspeicher?
in Smartphones
ChatGPT: Heute wird es sehr spannend
in Dienste
Call Of Duty Modern Warfare
Keine Angst vor Battlefield: Call of Duty ist „zu groß, um zu scheitern“
in Gaming
1und1 Header Logo
1&1 mit Umsatzrückgang und hohen Investitionen im ersten Halbjahr
in 1und1
Telekom 1
Telekom bleibt in Deutschland Marktführer im Mobilfunk
in Telekom