Audi kündigt neuen Performance-SUV an und verwirrt mit Bezeichnung

Audi hat diese Woche eine neue Version des ganz neuen Q6 e-tron angekündigt, den man vor ein paar Wochen erstmals präsentierte. Ab sofort kann man auch den „Audi Q6 e-tron Performance“ bestellen, das Einsteigermodell des neuen SUVs.

Ja, mit einem Startpreis von 68.800 Euro sind das selbst für Audi absurde Beträge, doch dank des 100 kWh großen Akkus gibt es immerhin 640 km Reichweite. Was mich allerdings bei der Ankündigung gewundert hat, ist die Bezeichnung von Audi.

Wieso ist das eine Performance-Version?

Wieso bekommt die Einsteigerversion den Zusatz „Performance“ spendiert, obwohl sie mit maximal 240 kW (326 PS) das schwächste Modell der Reihe ist? Eine Zeit von 6,6 Sekunden für 0 auf 100 km/h ist gut, aber das ist keine Performance-Zeit.

Ich denke jedenfalls nicht an das günstigste Einsteigermodell bei Elektroautos, wenn da ein „Performance“ am Ende steht, ganz im Gegenteil. Aber Audi wird sich etwas dabei gedacht haben (oder auch nicht). Auslieferungen starten in Q3 2024.

Audi hat übrigens bei der Ankündigung im März bestätigt, dass diese Version ein bisschen später kommt, der Audi Q6 e-tron Sportback folgt auch bald und 2025 könnte ein Audi RS Q6 e-tron (nicht offiziell bestätigt) auf den Markt kommen.

