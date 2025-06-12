Neuer Maßstab: Hyundai teasert Ioniq 6 N für Juli an

Hyundai wird uns im Juli den Ioniq 6 N zeigen, das hat man vor ein paar Wochen bestätigt, als wir das neue Design für den normalen Ioniq 6 gesehen haben. Jetzt hat man neue Teaser-Bilder veröffentlicht, die einen ersten Ausblick darauf geben.

Der Ioniq 5 N war laut Hyundai nur der Anfang für die elektrische Performance-Reihe, der Ioniq 6 N wird „die nächste Stufe des rein elektrischen Fahrvergnügens“ sein. Technische Details wollte das Unternehmen heute jedoch noch nicht verraten.

Hyundai betont allerdings, dass der Fokus beim neuen Ioniq 6 N auf drei Säulen liegt: Kurvenräuber, Rennstreckentauglichkeit und Alltagssportwagen. Doch man muss schauen, dass man die aktuellen Probleme langsam in den Griff bekommt.

Der Ioniq 5 ist bei Hyundai stark eingebrochen und der Ioniq 6 liegt deutlich hinter diesem Modell. Das neue Design kam nicht überall gut an und eine sehr teure (die 75.000 Euro wird man hier knacken) Version der Limousine wird nicht viel ändern.