Audi richtet sich neu für die Zukunft aus

Die Volkswagen AG befindet sich im Umbruch und da dreht man jeden Stein im Konzern genau um und schaut, was man verändern kann. Audi steht da natürlich auch im Fokus, denn man erwartet deutlich mehr von der Premium-Marke.

Audi wirkt nicht wie ein Problemkind, was aber auch etwas an der bevorzugten Behandlung in der Chipkrise lag. Doch Audi ist abhängig von China geworden und dort läuft es nicht so gut, im ersten Quartal ging es sogar um 16 Prozent runter.

Audi hat „riesige Chancen“ als Marke

Das möchte Oliver Blume ändern, denn Audi habe „riesige Chancen“ und diese werden wir ab dem kommenden Jahr mit der PPE-Plattform sehen. Der Audi Q6 e-tron macht den Anfang als neuer SUV und dann geht es Schlag auf Schlag weiter.

Bei der Volkswagen AG wird man den Fokus jetzt darauf legen, dass Elektroautos von Audi noch schneller kommen und man sieht auch sehr viel Potenzial in der RS-Sparte. Das Performance-Lineup von Audi dürfte in Zukunft also stark wachsen.

2023 war nicht das beste Jahr mit Blick auf neue Modelle, was aber auch an der Verzögerung der neuen Software liegt, welche für die PPE-Plattform nötig ist. Das trifft auch auf Porsche zu und ist ein Grund, warum Herbert Diess gehen musste.

Über Projekt „Artemis“ spricht Oliver Blume allerdings nicht mehr, das sollte mal das große Leuchtturmprojekt der Marke werden. Vermutlich hat man das jetzt aber einkassiert oder plant einen Neuanfang. Neue Details gibt es leider noch nicht.

