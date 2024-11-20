Battlefield 6: EA geht die Sache ganz anders an
Das letzte Battlefield wurde nicht gut von den Fans aufgenommen und daher steht die Reihe vor einem Neuanfang, den man sogar vor ein paar Wochen bestätigt hat.
Vier Studios arbeiten laut Insider Gaming derzeit an Battlefield 6 (DICE, Motive, Criterion Games und Ripple Effect) und es standen den Entwicklern noch nie so viele Ressourcen zur Verfügung. Doch eine Sache geht man jetzt ganz anders an.
Die Entwickler holen sich deutlich mehr Feedback im Vorfeld. Es ist üblich, dass Spiele vorab auch mit externen Spielern getestet werden, doch dieses Mal sind es so viele Tester wie nie zuvor und das Feedback wird vor allem ernst genommen.
Das neue Battlefield hat intern den Ansatz „Player First“ und wenn wir mehr Details im kommenden Jahr (wohl schon Anfang 2025) bekommen, dann könnte auch ein erster Test mit der Öffentlichkeit anstehen. Release ist wohl für Ende 2025 geplant.
Ich verstehe auch nicht warum man sich nicht auf alte Stärken besinnt. Konzepte die funktioniert haben. Macht CoD doch auch und mit Erfolg. Warum traut sich keiner ein Battelfield 2143 auf die Playstation 5 zu holen? Das ist das worauf ich und viele BF Fans seit Battlefield 3 warten. Einer der coolsten Titel auf PC seiner Zeit. Ein cooles Setting. Tolle Teamplay Squadfunktion. Neue Machtblöcke in einer Hammer Story. Geil Karten. Das war sooo genial. Das jetzt auf die Next Gen. Konsole wäre richtig guter Stoff. Kein Mensch braucht WW1 oder 2 setting genau so wenig ein weiterer Konflikt in der Gegenwart. Nutzt euer Potential das schon mal da war anstatt zu versuchen sich ständig neu zu erfinden.
Wenn wir dss selbe Game meinen dann war die Spielerbasis nicht sonderlich hoch. Als wir das noch spielten war es für uns super bis auf gewisse Mängel. Die Engine hatte den Nachteil das man das beste Team hatte und man konnte nicht gewinnen. Da passten die Hitboxen selten. Andere Runde und man war Op.
Das Game hatte auch noch einen Serverbrowser und Admins die funktionierten. Aus der Basis kommend. Und einen halbwegs funktionierenden Anti-cheat. Das hat man ja alles heute nicht mehr richtig. Das Game müsste ein Remaster bekommen und zwar ohne Änderungen des Gameplay und Serversystems. Alles sauber überarbeiten und nicht nur Konsole weil ich werde niemals mehr einen Shooter auf einer Konsole zocken ohne das diese anständig mit Maus/Tastatur arbeitet.
Gruß Kasperkopf aka Couchcowboy
na hoffentlich helfen die anderen 3 Criterion auch beim nächsten Need For Speed..
Ich bin gespannt.
Hab früher gerne und viel Battlefield gespielt aber irgendwann haben sie mich verloren.
Bleibt zu hoffen, dass man dich wieder auf die alten stärken der Serie besinnt.