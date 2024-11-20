Battlefield 6: EA geht die Sache ganz anders an

Das letzte Battlefield wurde nicht gut von den Fans aufgenommen und daher steht die Reihe vor einem Neuanfang, den man sogar vor ein paar Wochen bestätigt hat.

Vier Studios arbeiten laut Insider Gaming derzeit an Battlefield 6 (DICE, Motive, Criterion Games und Ripple Effect) und es standen den Entwicklern noch nie so viele Ressourcen zur Verfügung. Doch eine Sache geht man jetzt ganz anders an.

Die Entwickler holen sich deutlich mehr Feedback im Vorfeld. Es ist üblich, dass Spiele vorab auch mit externen Spielern getestet werden, doch dieses Mal sind es so viele Tester wie nie zuvor und das Feedback wird vor allem ernst genommen.

Das neue Battlefield hat intern den Ansatz „Player First“ und wenn wir mehr Details im kommenden Jahr (wohl schon Anfang 2025) bekommen, dann könnte auch ein erster Test mit der Öffentlichkeit anstehen. Release ist wohl für Ende 2025 geplant.